Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

« La situation à Fredericton commence à se stabiliser. Il y a encore des augmentations qui se font très légèrement, mais essentiellement on prévoit qu’il ne devrait pas y avoir d’augmentation majeure. La situation devrait se stabiliser et demeurer comme ça pour les prochains jours », explique Robert Duguay, directeur des communications au ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Les secteurs inondés à Fredericton attirent plusieurs curieux. Photo : Radio-Canada

De nouvelles inondations risquent de se produire au fur et à mesure que la masse d’eau qui déborde du fleuve Saint-Jean poursuite sa route vers la baie de Fundy, indique Robert Duguay.

« On surveille particulièrement les régions au sud de Fredericton pour voir ce qui va se produire tout le long du bassin du fleuve Saint-Jean, affirme Robert Duguay. Donc, des augmentations sont à prévoir dans ces régions-là, et on continue à aviser les gens de demeurer vigilants. »

Les cours d’eau suivants, entre autres, risquent aussi de provoquer des inondations :

la rivière Nashwaak;

la rivière Restigouche;

la rivière Middle (Bathurst);

la rivière Miramichi Sud-Ouest;

la rivière Miramichi Nord-Ouest;

la rivière Little Sud-Ouest;

la rivière Salmon;

la rivière Tetagouche (chemin Tetagouche Nord).

Consignes de sécurité

Plusieurs routes sont fermées dans les secteurs inondés dans la province par mesure de sécurité. Les autorités rappellent aux automobilistes de ne pas déplacer ni contourner les barrières, car l’eau peut être plus profonde qu’elle en a l’air et cacher des affaissements de terrain ou des débris.

« La faune va se retrouver davantage sur les routes maintenant, alors que les inondations vont se poursuivre tout le long du bassin du fleuve Saint-Jean. Il faudra être encore plus vigilant, surtout à la tombée du jour » ajoute Robert Duguay.

En kayak dans les rues inondées à Fredericton Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

L’Organisation des mesures d’urgence (OMU) rappelle aux gens qui se déplacent dans les secteurs inondés sur de petites embarcations de ne pas s’aventurer sur les cours d’eau, où le courant est très fort et emporte des débris.

De l'aide pour les sinistrés

La Croix-Rouge canadienne offre son aide aux gens qui doivent évacuer leur propriété. Elle invite les sinistrés à communiquer avec elle au numéro 1 800 863-6582. En cas d'urgence, les gens doivent composer le 911, souligne Robert Duguay.

L’OMU invite les sinistrés à signaler les dégâts à leur propriété au numéro 1 888 298-8555, ce qui aidera les autorités à dresser un tableau de la situation. Elle demande aussi aux gens qui vivent près des cours d’eau de lui signaler tout débordement au 1 800 561-4034.