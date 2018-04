Radio-Canada aura une couverture spéciale sur toutes ses plateformes.

Regardez en direct la cérémonie à la mémoire des victimes de l'attaque de Toronto, le dimanche 29 avril de 18 h 30 à 20 h sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ Ontario, sur RDI ainsi que sur la page Facebook ICI Ontario.

Si vous prévoyez vous y rendre en personne, voici ce que vous devez savoir.

Comment s’y rendre

La Ville recommande aux gens de prendre les transports en commun, car le stationnement sera « extrêmement limité » et les routes seront fermées dans la région pendant la plus grande partie de la journée.

Si vous prenez le métro, la station North York Centre donne directement sur la place Mel-Lastman.

Les rues suivantes seront fermées :

La rue Yonge en direction sud entre le boulevard Park Home et le boulevard North York entre 8 h et 23 h 30.

Toutes les voies de la rue Yonge entre Finch et Sheppard seront fermées entre 16 h et 22 h.

L'avenue Hillcrest, l'avenue Elmwood, l'avenue Hollywood, l'avenue Greenfield, l'avenue Spring Garden, le boulevard North York, l'avenue Upper Madison, l'avenue Elmhurst et l'avenue Harlandale seront fermés entre 16 h et 22 h.

Que s’y passera-t-il?

La veillée elle-même, organisée par la Ville et par les groupes communautaires Faith in the City et le Toronto Interfaith Council, mettra en vedette sept conférenciers de divers groupes confessionnels et six chorales en plus d’un groupe de percussionnistes.

Il y aura des écrans géants répartis sur la place Mel-Lastman ainsi que sur la rue Yonge.

Qui sera là?

25 000 personnes y sont attendues.

Bien qu’elles ne seront pas invitées à y livrer des discours, de nombreuses personnalités politiques y seront, dont la gouverneure générale Julie Payette, le premier ministre Justin Trudeau, la première ministre Kathleen Wynne et le maire John Tory.