Un texte d’Émilie Lombard

Ils vous aident à choisir votre monture, à ajuster vos lunettes ou vos lentilles cornéennes. Ce sont des gestes qui peuvent vous sembler familiers, mais pour lesquels les opticiens d'ordonnances doivent être dûment formés.

En Ontario, les deux seuls établissements qui offrent une technique d’orthèses visuelles sont situés à Toronto et à Barrie, et ne sont disponibles qu’en anglais. Cela rend l’embauche d’opticiens plus difficile pour les cliniques des autres régions, puisque la plupart des diplômés décident de rester dans les environs de la Ville reine.

Selon les données fournies par l’Ordre des opticiens de l’Ontario, près de 60 % des 2700 opticiens actifs en Ontario travaillent dans la communauté urbaine de Toronto. Seulement 6 % d’entre eux oeuvrent à Ottawa.

Espoir de rétention

Les nouveaux programmes d’orthèses visuelles et d’assistance en orthèses visuelles, qui seront disponibles dès septembre à La Cité, permettront pour la première fois de former des opticiens d'ordonnances et des assistants optométriques à Ottawa.

Le collège a développé ces deux programmes à la suite d’une étude de marché démontrant une pénurie de professionnels francophones dans ce domaine.

Selon l’opticien Steve Fauchon, la nouvelle formation offerte dans la capitale nationale pourrait mettre un terme à l’exode des opticiens vers Toronto.

« C’est un programme qui est très saturé dans la région de Toronto, il y a très peu d’étudiants qui vont poursuivre une carrière en dehors de Toronto, c’est très rare », affirme M. Fauchon.

« Là, avec les nouveaux programmes de La Cité, on a espoir que ça change », ajoute celui qui estime avoir eu un parcours complexe pour accéder à la profession.

L’homme originaire de Hearst a dû aller étudier aux États-Unis, puisque les collèges ontariens étaient difficilement accessibles, vu un nombre de places extrêmement limité.

Qu’est-ce qu’un opticien d’ordonnances? Un opticien d’ordonnances peut fabriquer, réparer et ajuster des lunettes en fonction des prescriptions émises par un optométriste ou un ophtalmologiste. Il peut exécuter des examens ophtalmiques et prodiguer des soins d’optique de façon autonome. Qu’est-ce qu’un assistant optométrique? Un assistant optométrique peut ajuster et suggérer des lunettes en fonction de l’ordonnance émise par un optométriste ou un ophtalmologiste et exécuter des examens ophtalmiques, sous la supervision de ces professionnels, ou d’un opticien.

À la recherche de professionnels formés

Thomas Noël, optométriste à Ottawa, n’a aucun opticien dans sa clinique, et ce n’est pas faute d’avoir cherché. Il s’estime quand même choyé, puisqu'il a quelques assistants optométriques à son service. Par contre, il a lui-même dû former ses employés.

« Il faut entraîner notre personnel nous-même », déplore M. Noël. « Ça peut prendre plusieurs années avant qu’ils soient à la hauteur et confortables dans leur rôle. »

Je les aide dans la formation et après ils peuvent être certifiés par l’Association canadienne des optométristes. Thomas Noël, optométriste à Ottawa

Pour les cliniques d’optométrie de la région, les nouveaux programmes offerts à La Cité représentent une lueur d’espoir.

« J’ai parlé à des optométristes qui m’ont dit qu’ils voulaient parler à nos premiers diplômés opticiens aussitôt qu’ils finissent leurs études », affirme en souriant le directeur de l’Institut des sciences de la santé et de la vie à La Cité, Michaël Dumoulin.

Plusieurs optométristes [...] nous confirment qu'ils ont effectivement beaucoup de problèmes à recruter. Michaël Dumoulin, directeur de l’Institut des sciences de la santé et de la vie à La Cité

De plus, si les professionnels opticiens sont difficiles à trouver dans la région, les opticiens bilingues ou francophones sont de véritables perles rares.

Trouver un opticien ou une opticienne qui est francophone, c’est très difficile. Thomas Noël, optométriste à Ottawa

« Dans toute la région, c’est définitivement un manque. Étant Franco-Ontarien, je suis très heureux de voir qu’on va avoir un programme en français ici, à Ottawa », confie le Dr Noël.

Situation semblable en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, l’herbe n’est pas plus verte. Les trois collèges offrant un programme d’orthèses visuelles au Québec sont à Québec, Longueuil et L’Assomption.

Alors que la région métropolitaine de Montréal est bien desservie, les régions situées dans l’ouest de la province sont pour leur part délaissées.

Pierre Pelletier, optométriste à Gatineau, n’est pas, lui non plus, parvenu à embaucher un opticien dans sa clinique.

« Ça fait plusieurs années qu’on en cherche », explique-t-il. « On en a vu en entrevue, mais la demande est trop grande pour l’offre. »

C’est très difficile. On n’a pas beaucoup d'opticiens dans la région. Pierre Pelletier, optométriste à Gatineau

Selon les informations fournies par La Cité, les diplômés seront aussi en mesure de travailler au Québec, même si le diplôme collégial n’est pas officiellement reconnu par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec. Des « passerelles facilitantes » auraient été mises en place afin de favoriser la mobilité étudiante interprovinciale.