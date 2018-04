Les participants, qu’ils soient autistes ou non, brandissaient fièrement des pancartes visant à sensibiliser la population.

« Soyez ouverts d’esprit », « Autisme : chacun sa force », ou « Autisme : notre différence c’est notre force » sont quelques-uns des messages livrés à la population pour l’occasion.

L'autisme, c'est une grande cause et vraiment la marche est bien faite. Un jeune autiste participant à la marche

Selon Martine Quessy, directrice générale d’Autisme Mauricie, les perceptions s’améliorent graduellement.

Elle rapporte qu’à sa première édition, il y a presque 10 ans, la marche avait attiré 75 personnes. Ces années-ci, lorsqu’il fait beau, jusqu’à 400 personnes peuvent y participer.

Jeunes, autistes… et proactifs

En plus de faire face à la pluie d’avril, certains autistes n’hésitent pas à prendre les devants tout au long de l’année pour briser les préjugés.

Par exemple, Robin Saint-Pierre a déjà fait un exposé à ses amis scouts pour leur expliquer sa réalité. Pour lui, il est important d’abattre les tabous entourant sa condition.

Étant autiste, cet objectif me tient à coeur. Robin Saint-Pierre

Dans la même veine, Éloïse Bouffard travaille aussi à sensibiliser son entourage.

À mon école, j'ai fait des présentations à ce sujet-là pour leur faire comprendre ce qu'on vit. Éloïse Bouffard

L’effet « Walmart »

Plusieurs ont protesté vivement lorsque Walmart a remercié ses employés atteints d’une déficience intellectuelle. Sans jeter la pierre à l’employeur, Autisme Mauricie parvient même à tirer du positif de cet événement fortement médiatisé.

« C'est sûr que cette année, aussi, avec ce qui est arrivé avec les Walmart, pour ne pas les nommer, c'est sûr que les gens, peut-être qu'ils sont plus ouverts à comprendre et puis à essayer de comprendre aussi, explique Mme Quessy. [...] Mais, ce que j'ai adoré au travers de toute cette mésaventure-là, c'est de constater qu'il y a plein d'entreprises qui ont fait : « Heille! Moi, j'ai de la place pour eux! » Et puis aussi de dire que le taux salarial qui est proposé aussi n'est peut-être pas [convenable]. Ça a ouvert, peut-être, le regard et puis la compréhension des gens davantage. »