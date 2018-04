Un texte de Philippe de Montigny

Selon le plus récent tracé, la nouvelle ligne de métro longerait la rue Queen vers l'est avant de virer vers le nord le long de l'avenue Carlaw et de l'avenue Pape. Il serait lié au réseau de métro existant, aux stations Osgoode et Queen.

La nouvelle ligne a pour but d'apaiser l'achalandage sur la ligne de métro qui longe la rue Yonge Photo : Commission de transport de Toronto

Des dizaines de résidents et de commerçants sont venus discuter du projet, samedi, dans une salle de conférence du centre-ville. Certains anticipent bien des ennuis pendant les travaux de construction.

« Est-ce que ce sera bruyant? Combien de temps durera la construction? Allons-nous devoir fermer notre magasin? », demande Peter Urban, qui est propriétaire d’une bijouterie avec son épouse sur la rue Queen. Ils ont reçu une lettre de la Ville les avisant des travaux à venir.

Angela Stone est venue partager ses préoccupations Photo : Radio-Canada

Angela Stone, une résidente qui a reçu cette même lettre, s’inquiète surtout de la durée du projet. Elle travaille dans le nord de Toronto et passe tous les jours près du chantier pour le projet de train léger sur l’avenue Eglinton. Les citoyens et commerçants de ce coin de la ville sont bien critiques de la gestion du chantier.

Ça semble interminable (sur l’avenue Eglinton) donc ce nouveau projet me préoccupe. Mais en même temps, je crois que c’est bien d’avoir moins de monde sur la route et plus d’options pour se déplacer Angela Stone, résidente de Toronto

Expropriations à venir

Certains devront abandonner leurs propriétés afin qu’on y construise des stations, affirme le directeur de la planification des transports de Toronto, James Perttula. « Il y aura des impacts sur quelques propriétés. On devra acheter quelques propriétés pour construire le métro », dit-il.

En tout, le projet pourrait coûter de 6 à 7 milliards de dollars, précise-t-il, mais son équipe devra faire une évaluation des coûts plus détaillée et soumettre un plan final au conseil municipal d’ici la fin de l’année prochaine.

Le maire de Toronto, John Tory, était présent Photo : Radio-Canada

C'est un projet très compliqué et c'est nécessaire d'expliquer aux citoyens tous les aspects du projet. Maintenant, nous allons de l’avant avec ce projet. C’est très important pour la Ville John Tory, maire de Toronto

Le maire John Tory était sur place pour entendre les préoccupations et la rétroaction du public. Il estime que l'objectif initial — de construire cette ligne d'ici 2031 — est toujours possible.

Une troisième et dernière consultation publique aura lieu lundi soir à l’école publique Morse Street, dans l’est de Toronto.