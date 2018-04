Je faisais des vêtements pour mon petit garçon et j'ai vraiment aimé ça. Sara Martel, propriétaire Lune et luciole

Le désir de rester à la maison auprès de son garçon pousse Sara à sortir de sa zone de confort. « J'ai la fibre artistique depuis longtemps, mais le côté entrepreneur, c'est un défi pour moi », lance la jeune maman qui fabrique des vêtements et accessoires pour bébés et enfants à partir de tissus recyclés.

Lune et luciole est une entreprise de vêtements pour bébé et enfant fabriqués avec des matériaux recyclés. Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

Depuis un an, elle s'affiche sur Facebook et multiplie les présences dans les salons et les marchés de la région. D'autres artisans lui parlent alors du site de vente Etsy et Sara se laisse tenter. Il y a quelques mois, elle ouvre sa propre boutique en ligne. « C'est sûr que ça prend un certain temps avant de démarrer et de faire plusieurs ventes, mais c'est le fun de travailler de chez soi et c'est facile à gérer, exprime-t-elle. C'est vraiment fiable, les gens font confiance à Etsy pour commander. C'est pratique quand on n'a pas de boutique physique. »

Même si quelques clients sont déjà conquis aux États-Unis et que d'autres en Nouvelle-Zélande ont démontré de l'intérêt, la jeune femme de 25 ans doit toutefois continuer à se faire connaître ici. Une façon de le faire est de participer au marché Etsy. Une rare occasion où les clients peuvent magasiner en personne et manipuler ses robes, barboteuses, pantalons évolutifs, chapeaux et pantoufles.

Il y a vraiment beaucoup d'achalandage, c'est super le fun. Les clients sont vraiment intéressés. Il y a une belle réponse. Sara Martel, propriétaire Lune et luciole

En tout, 50 exposants de l'Estrie ont présenté leur savoir-faire. « C'est plus concret pour les gens. Ils ont des questions, ils mettent un visage sur l'artisan. C'est aussi bon pour le moral, parce qu'on est souvent seul dans notre atelier et là, tu arrives et il y a plein de gens. Tu as des commentaires, de nouvelles idées. Quand tu sors d'un salon, tu as toujours plein d'idées pour créer de nouvelles choses », explique la coorganisatrice de l'événement, Nancy Boutin.

Sara Martel, propriétaire de Lune et luciole, présente ses vêtements au premier marché printanier Etsy organisé à Sherbrooke. Une carte de visite pour celle qui gère une boutique en ligne. Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

Pour Sara, c'est aussi une façon de connaître les goûts des visiteurs . « Il y a un mouvement vers quelque chose de plus écologique, alors les gens sont contents de savoir que ce sont des matériaux recyclés. Les petites pantoufles, elles sont populaires, » s'exclame joyeusement l'entrepreneure qui est comblée par cet équilibre travail-famille.