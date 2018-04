Un texte de Barbara Gorrand

Lorsqu’il est arrivé au Manitoba en 2005, avec un diplôme d’ingénieur en agriculture obtenu au Congo, Freddy Mahoungou a été confronté à la difficulté de faire reconnaître son diplôme. « Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de docteurs et d’ingénieurs dans cette situation », ajoute-t-il.

« Et je me suis dit, si avec ce bagage intellectuel nous avons des difficultés à intégrer le marché du travail, comment vont faire les jeunes immigrants africains qui, pour certains, n’ont même pas été scolarisés? », poursuit-il.

Une situation qui l’a notamment marqué lorsque le Manitoba a accueilli de nombreux immigrants fuyant la guerre au Soudan. « Ils n’étaient plus scolarisés depuis une dizaine d’années, et ils ont eu beaucoup de difficultés à s’intégrer. Finalement, c’est la rue qui a récupéré la plupart de ces jeunes », déplore Freddy Mahoungou. « Alors, pour les sortir de là, j’ai commencé bénévolement à leur donner des formations en aménagement paysager et en construction. »

C’est ainsi qu’est né en 2008 l’organisme sans but lucratif Programme Jeunesse Ici Corp., qui promeut l’intégration des jeunes immigrants par la formation. Apprentissage de la langue, métiers de la construction ou encore informatique, l’organisme de charité appuie les jeunes de 18 à 29 ans à travers plusieurs programmes. « Depuis 10 ans, nous estimons avoir sorti de la rue plus d’une centaine de personnes », se félicite Freddy Mahoungou.

Winnipeg à la croisée des cultures

Confronté à une baisse de financement au fil des années, Programme Jeunesse Ici a lancé une collecte de fonds en 2013, appelée La Nuit de la Jeunesse, qui permet aussi aux talents de la communauté de se produire sur scène.

Cette année, pour marquer les 10 ans de l’organisme, le couple d’artistes Athom’s et Nadège Mbuma a fait le déplacement depuis la République démocratique du Congo, où leurs concerts de musique chrétienne attirent les foules. Les artistes ont été surpris de constater un engouement similaire au Canada où, après un premier concert à Montréal la semaine passée devant 800 personnes, le couple va finalement ajouter un second concert dans une salle de 2000 personnes dans la métropole québécoise.

« À Winnipeg, on ne savait pas à quoi s’attendre. Mais trouver cette communauté francophone, cela m’a fait chaud au coeur », confie Nadège Mbuma. « On reviendra très souvent, ajoute Athom’s, parce qu’ici à Winnipeg, nous avons vraiment l’impression d’être à la croisée de toutes les cultures. »