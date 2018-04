Le président de Concept Air Kite est le seul à avoir accompli cet exploit. Ce défi, Benoit Tremblay souhaitait le réaliser depuis 20 ans.

En feuillant la revue National Geographic à la fin des années 1990, Benoit Tremblay a eu un coup de cœur en apercevant la photo de l'œil de cristal.

Ce cratère avec une eau limpide est unique au monde. Il est situé dans le parc national de Pingaluit, à l'extrémité Nord-du-Québec.

À 62 ans, Benoit Tremblay a survolé en parapente l'oeil de cristal au Nunavik. Photo : Radio-Canada/Benoit Tremblay

Vingt ans plus tard, bien installé dans son parapente, il volait au-dessus de son rêve.

Tu as le cœur qui te bat, comme une histoire d'amour. Une histoire vieille de 20 ans en plus, donc c'était comme l'euphorie. Benoit Tremblay, explorateur

Benoit Tremblay a parcouru 350 km jusqu'au cratère, grâce à un cerf-volant à traction, communément appelé kite-ski. Les vents soufflaient jusqu'à 100km/h et l'aventurier traînait son lourd équipement derrière lui.

Je suis parti de loin pour aller vivre ça, mais je l'ai fait. Benoit Tremblay, explorateur

Pendant 10 jours de froid polaire, il a vu la neige et le blizzard sur un territoire dépaysant, où règnent les renards arctiques et les ours polaires.

Après une telle expédition, le repos est bien mérité, mais un aventurier ne se repose jamais bien longtemps.

« Pour une expédition, c'est sûr que je rêve toujours à l'Islande ou au Groenland. Ce sont des destinations que j'irai un jour, mais il n'y a rien de bien précis encore », ajoute l'explorateur de 62 ans.

Le parc national de Pingaluit est un territoire protégé et Benoit Tremblay est le seul au monde à avoir eu le privilège de survoler le cratère.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu