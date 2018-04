Un texte d’Ariane Perron Langlois

Ils déplorent que les Basques, le Kamouraska et le Témiscouata aient été ignorés lors des conversions d’horaires de faction en horaires à l’heure annoncées par Québec à la fin mars. D’autres secteurs, comme Mont-Joli, Saint-Fabien et Rivière-du-Loup, ont profité du changement.

En vertu des horaires de faction, les ambulanciers sont sur appel, à la maison. Lors des appels d'urgence, ils doivent d'abord se rendre à la caserne avant de repartir avec l'ambulance, ce qui occasionne des délais de 5 à 10 minutes.

Les auteurs de la pétition demandent au ministère d'implanter des horaires à l'heure afin que les ambulanciers soient déjà sur leur lieu de travail, prêts à partir. L'un des instigateurs, l'ambulancier Guilaume D'Astous de Trois-Pistoles, soutient que ces horaires à l'heure amélioreraient le service aux citoyens.

« La profession a beaucoup évolué. On a de plus en plus de soins qu'on peut donner. Par contre, le fait d'avoir des délais pour se rendre au patient, engendrés par l'horaire de faction, ça fait en sorte que nos soins sont plus difficiles à rendre, ou on est moins en mesure d'être efficaces par rapport à ce qu'on peut apporter au patient », affirme M. D’Astous.

Jusqu'ici, cette pétition a recueilli plus de 160 signatures.

Les instigateurs veulent la remettre au ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, au début juin.