Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Les visiteurs peuvent observer les outils de chasse, questionner les exposants et assister à des démonstrations de pelage d'animaux.

C'est le cas d'Euclide Duquette qui expose des machettes, un outil de travail qu'il conçoit lui-même et qu'il vend aux trappeurs et chasseurs.

C'est d'ailleurs l'une de ses machettes qui lui a sauvé la vie, il y a quelques années, alors qu'il s'est fait attaquer par un ours.

« Ah oui je me suis fait charger. Mais moi j'ai passé ma vie avec les ours, il y en a qui rentraient dans ma tente de toile. Pour moi un ours c'est un minou. Mais cette fois-là, j'suis tombé dans un territoire qu'on appelle les "bad bear". Quand les ours commencent à vieillir, leur territoire rapetisse. Et il m'a pris pour un gibier et il m'a chargé », se rappelle le chasseur.

À quelques pas de son kiosque, une dizaine de personnes s'arrêtent devant le poste de travail de Huge Bordeleau.

Le trappeur s'affaire à enlever la peau d'un castor qu'il a chassé et il donne en même temps, des explications aux visiteurs.

« Une fois que la fourrure sera enlevée complètement, elle sera moulée sur un moule ici et ensuite on va la laisser sécher pendant quelques jours avant de la démouler complètement et après la peau va s'en aller à la vente », explique-t-il.

Au salon de la trappe de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

Le trappage est une pratique qui se perd explique Huge Bordeleau et Euclide Duquette. Selon ce dernier, la discipline est importante pour assurer une forme d'équilibre dans la nature. « S'il vient à ne plus avoir de trappage, on serait envahi par des gibiers, ce serait le désordre. Les castors un moment donné faut que ce soit pris, pour avoir un équilibre », pense Euclide Duquette.

Chaque année, près de 700 personnes se procurent un permis de trappage ou de piégeage dans la région.