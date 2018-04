Miguel Almiron et Kevin Kratz ont inscrit des doublés dans la victoire de la troupe de Tata Martino, une sixième à ses sept derniers matchs. Saphir Taïder, avec son premier en MLS, a assuré la réplique pour les hommes de Rémi Garde, qui ont perdu tous leurs duels en avril.

Après plusieurs semaines en 3-5-2, en l’absence des arrières Rod Fanni, blessé, et Victor Cabrera, suspendu en raison de son carton rouge face au Los Angeles FC, l'entraîneur montréalais était revenu avec un système à quatre défenseurs, qui a été capable d'endiguer pendant 70 minutes les attaques adverses soutenues (20 tirs tentés). Pendant toute la rencontre, le bloc défensif de l'Impact est resté très bas, laissant complètement la possession au United.

« Dans la défaite, il n’y a jamais de plaisir. Mais si on doit avoir un plaisir aujourd’hui, c’est celui d’avoir montré que quand on veut défendre tous ensemble, on est difficile à battre. On a pris quatre buts, mais trois sur des phases arrêtées. Contre une équipe comme ça, qui en met beaucoup contre tout le monde, je pense que la performance défensive était très bonne », a dit l'entraîneur-chef de l'Impact après la rencontre.

À l’avant du 4-3-3, Ignacio Piatti a été placé seul en pointe, alors que les attaquants Anthony Jackson-Hamel et Matteo Mancosu ont amorcé le match sur le banc plutôt qu’à leur position naturelle. Mais après un premier quart de match sans action significative de l’Argentin, Garde a décidé de le permuter avec Jeisson Vargas, partant à gauche, position habituelle du numéro 10 du Bleu-blanc-noir.

Quant à l’entraîneur espagnol, il comptait sur ses trois joueurs désignés sud-américains qui terrorisent les défenses adverses depuis le début de l’année : Josef Martinez, Miguel Almiron et Ezequiel Barco.

Dès la 5e minute, Evan Bush a dû se signaler avec deux arrêts successifs à bout portant contre Josef Martinez, meilleur buteur de la MLS cette saison.

À la 13e minute, après une course en profondeur sur la droite, Chris Duvall a offert un centre brossé au milieu de la surface à Taïder. L’international algérien a marqué d’une superbe tête plongée qui n'a donné aucune chance au gardien Brad Guzan.

L’Impact a eu chaud ensuite à la 32e minute. Evan Bush a été incapable de maîtriser un coup franc direct. Le ballon est alors tombé à ses pieds et Jeff Larentowicz l'a poussé dans le filet montréalais, mais le juge de ligne a déclaré le milieu défensif américain hors-jeu.

Malgré une possession de ballon de 77 % en première mi-temps, Atlanta n'a pas réussi à craquer une défense bien plus hermétique qu’à ses derniers matchs. La majorité des attaques de l’équipe de Martino se sont butées sur les défenseurs montréalais. Sur ses 11 tirs dans les 45 premières minutes, seulement 2 ont été cadrés.

« On a eu beaucoup de chien, ce qui nous a manqué au dernier match, a dit le milieu de terrain Samuel Piette. On a joué contre une très bonne équipe dans un environnement difficile. On s’est bien débrouillés et on a travaillé fort. On n'a pas donné beaucoup de tirs et de centres. On était souvent là pour le deuxième ballon et on a été très solidaires. »

L'Impact casse dans les dernières 25 minutes

Dès le début de la deuxième période, Tata Martino a décidé d'augmenter la pression sur la défense adverse en faisant entrer l’attaquant Hector Villalba pour Larentowicz.

À la 49e, Taïder a presque réussi à décrocher un tir de pénalité quand il a été fauché tout juste à l’extérieur de la surface. Le coup franc direct de Jeisson Vargas est passé tout juste au-dessus de la barre horizontale sans accroître l'avance des siens.

Puis, en contre-attaque, Taïder a trouvé Alejandro Silva fin seul sur la droite de Guzan, mais le gardien est parvenu à écarter le tir croisé de l’Uruguayen.

Le milieu Greg Garza a reçu à la 60e minute le deuxième des trois cartons jaunes de son équipe pour un crampon au tibia de Silva, une action qui n’était pas sans rappeler celle qui avait valu à Taïder un carton rouge contre la Nouvelle-Angleterre au début du mois.

Atlanta a toutefois poursuivi à 11 et sa domination de la rencontre s'est finalement montrée sur la feuille de match quelques minutes plus tard.

À la 67e minute, une tête de Chris McCann a été déviée par la main de Chris Duvall qui sautait dans la surface les bras levés, et l’arbitre a accordé un sixième tir de pénalité contre l’Impact cette saison.

Même si Bush est parti du bon côté et a touché au ballon frappé par Miguel Almiron, le Paraguayen a créé l’égalité.

Atlanta a continué de bourdonner dans les minutes suivantes autour de la surface montréalaise. Les frappes consécutives de Villalba et d'Almiron ont raté le filet de peu, mais ce n'était que partie remise.

Tout juste entré dans la rencontre, Kevin Kratz a finalement donné l’avance à la 78e à Atlanta avec un coup de franc parfaitement tiré au-dessus du mur montréalais après une faute de Saphir Taider. Le ballon a terminé sa course dans le coin droit du filet, ne laissant aucune chance à Evan Bush.

Miguel Almiron a inscrit son deuxième but du match six minutes plus tard. Le Paraguayen a joué un une-deux avec Martinez, qui était à la limite du hors-jeu, avant de tromper Bush d’une frappe de loin. La reprise vidéo a confirmé quelques instants plus tard le troisième d'Atlanta.

Puis, dans les arrêts de jeu, Kratz, spécialiste des coups de franc, a placé le ballon à nouveau de l'extérieur de la surface derrière Bush pour compléter le pointage.

« Je ne pense pas que le score final démontre l’effort que nous avons mis dans ce match, a affirmé le gardien montréalais. Atlanta est une bonne équipe et, si on défend comme ça trop longtemps, ils vont obtenir ce genre de chance. »

Dans la défaite, Garde a encore été patient dans l'utilisation de son banc. Son premier changement est survenu à la 78e minute, juste après le deuxième but d'Atlanta. Michael Petrasso est entré pour solidifier la défense, mais l'entraîneur français a dû au même moment demander à ses joueurs d'ouvrir le jeu pour rattraper leur retard. Anthony Jackson-Hamel (85e) et Dominic Oduro (90e) ont aussi fait leur entrée sans peser sur le duel.

L'Impact de Montréal montre maintenant une fiche de 2 victoires et 6 défaites sous les ordres de Rémi Garde, et jouera son prochain match samedi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo.