Plus d'une vingtaine de lutteurs de la région et d'ailleurs au Québec prennent part à ce 13e gala, organisé par la municipalité de Saint-Ambroise et la Jonquière Championship Wrestling (JCW).

La JCW ce n’est pas seulement du monde en bedaine qui se fesse dessus. Il y a des personnages et des beaux scénarios. enoît Néron, responsable des événements à l'aréna Marcel-Claveau de Saint-Ambroise

Chaque année, la popularité de l'événement ne cesse d'augmenter.

« Les lutteurs sont contents de venir ici, car souvent ils luttent dans des foules de 300 ou 400 personnes et quand ils arrivent ici c’est devant une foule cinq fois plus grande, donc c’est l’euphorie pour eux. Tu ne vois pas ça des gros galas comme ça dans les autres régions », précise Benoît Néron, responsable des événements à l'aréna.

Le 13e Gala de lutte de Saint-Ambroise devrait accueillir plus de 1300 personnes. Photo : Photo : André Émond

Ce gala permet aussi aux lutteurs de réaliser des combats beaucoup plus impressionnants puisque le lieu offre beaucoup d'espace et un système de son et d'éclairage de grande qualité. Il permet aussi d'ajouter des effets spéciaux et pyrotechniques.

« C’est des gars qui veulent se dépasser et quand ils arrivent ici ils peuvent faire des choses qui ne peuvent pas faire dans leur local », ajoute-t-il.

Quelques heures avant l'événement, plus de 1000 billets avaient déjà trouvé preneurs.