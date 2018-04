« Je suis un sportif et un passionné de golf. Je voyais l'opportunité de continuer ce que M. Brouillard a débuté avec ses enfants. Je me voyais un jour, tout comme lui, être à la retraite et m'occuper sur le terrain de golf », explique Gilles Beaucage.

Le nouveau propriétaire a beaucoup de projets pour l'endroit au cours des prochaines années. Pour les réaliser, le nombre de trous passera de 36 à 18.

« C'est quelque chose qui va se faire dans un horizon de dix ans. Avoir les permis pour des maisons pour les gens semi-retraités ou retraités qui sont passionnés de golf ou de nature, avec une vue paradisiaque. C'est un très beau site. Développer, même, un centre des congrès, hôtel, relaxation », explique M. Beaucage.

Une partie du terrain se trouve à Magog, l'autre, à Sherbrooke. Le Club de golf Venise compte près de 600 membres. Paul Beaucage a comme objectif de faire passer ce nombre à 1000 au cours des prochaines années.

Mario Brouillard, le fils de l'ancien propriétaire, va continuer à occuper le poste de directeur général de l'endroit pour au moins les deux prochaines années en vertu d'une entente.