Le Club de l'âge d'or de Sept-Îles et cinq résidences pour aînés ont reçu la visite de trois auteures, dont la conférencière et humoriste Guylaine Guay.

« J'ai été ici il y a deux ans puis je suis littéralement tombé en amour. Il y a quelque chose dans ce salon-là. »

L'auteure Guylaine Guay est présente au Salon du livre de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Elle avoue son affinité naturelle pour les gens plus âgés. « Ils sont très attentifs et ils posent des questions. Donc c'est un beau moment que je passe en leur compagnie. »

J'aime leur sagesse, j'aime leur curiosité, donc pour moi c'est assez organique de venir les rencontrer. Guylaine Guay, auteure, humoriste et conférencière

Elle leur a confié que Clovis, son fils plus jeune, est autiste non verbal... Les aînés ont bien apprécié cette communication directe avec l'auteure.

« Vraiment, ç'a été une très belle rencontre. Ç'a été vraiment intéressant au niveau de l'autisme en plus... » Et encore : « Si on avait à lui demander une question, elle nous répondait... Elle a beaucoup d'écoute. »

Mélanie Devost, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord 2018 Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L'équipe du Salon voulait ajouter une dimension à l'activité pour mieux favoriser la participation des aînés.

Ce sont des gens qui n'ont parfois pas de moyen de transport, alors pour nous c'était une façon d'amener la fête jusqu'à eux. Mélanie Devost, directrice générale du 34e Salon du livre de la Côte-Nord

L'auteure Guylaine Guay avoue que l'activité lui a permis de nouer des liens avec ces lectrices et ces lecteurs en or. « Il faut les dorloter, puis moi je les dorlote. »

D'après le reportage de Xavier Lacroix