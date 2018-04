L'affaire a provoqué un vif débat en Grande-Bretagne visant à déterminer qui, des médecins, magistrats ou parents, avait le droit de décider de la vie d'un enfant.

Alfie souffrait d'une rare maladie dégénérative et était maintenu dans un état semi-végétatif depuis plus d'un an.

Après une série de décisions des tribunaux, l'hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, a débranché lundi les systèmes de maintien des fonctions vitales de l'enfant, contre la volonté des parents.

Alfie Evans a malgré tout continué à respirer, ne rendant son dernier souffle que cinq jours après l'arrêt des soins.

Aux yeux de plusieurs experts médicaux, tout traitement était non seulement devenu inutile, mais aurait également été « cruel et inhumain », mais les deux parents souhaitaient tout de même transférer leur enfant à l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, au Vatican, qui avait offert de le prendre en charge.

Le gouvernement italien avait par ailleurs offert la citoyenneté à Alfie, histoire de faciliter son transfert, mais les tribunaux britanniques ont rejeté la demande de sortie du pays, après le jugement de la cour ordonnant l'arrêt des systèmes de maintien en vie du garçonnet.

Les parents d'Alfie avaient reçu le soutien du pape François. Le souverain pontife a d'ailleurs indiqué samedi avoir été « profondément touché » par la mort du petit garçon.

« Je prie spécialement pour ses parents, alors que Dieu l'accueille tendrement dans ses bras », a-t-il écrit sur Twitter.

Tensions

Le ton avait monté entre les parents et l'hôpital, avant que le père d'Alfie, Tom Evans, ne revienne sur sa menace de reprendre ses démarches judiciaires pour faire reprendre les traitements médicaux interrompus par les décisions de la cour.

« Nos vies ont été complètement chamboulées par le fait qu'elles tournaient presque uniquement autour d'Alfie et de son état », a déclaré jeudi M. Evans à l'extérieur de l'hôpital.

Le père de l'enfant a ainsi remercié le personnel hospitalier « pour leur dignité et leur professionnalisme durant ce qui a dû être un moment extrêmement difficile pour eux également ».

En vertu du droit britannique, on demande aux tribunaux d'intervenir lorsque les parents et les médecins ne s'entendent pas sur le traitement à offrir à un enfant.

Dans de tels cas, le droit des enfants à recevoir des soins a préséance sur le droit des parents de décider ce qui est le mieux pour leur descendance.

L'affaire a attisé les passions, des alliés des parents ayant régulièrement manifesté devant l'entrée de l'hôpital, menaçant même parfois de prendre d'assaut le bâtiment.