La lumière est tamisée, les couleurs sont sobres et les chambres sont séparées, ce qui soulage les patients qui devaient auparavant se rendre à la salle d’urgence habituelle à l'ambiance plus chaotique.

« Il y a plus d’intimité. Les gens peuvent avoir une conversation et les familles peuvent être aux côtés de leurs proches », précise Tracy Muggli qui est responsable du service de santé mentale et des dépendances auprès de la Régie de la santé de la Saskatchewan.

Mme Muggli rappelle que des gens aux prises à des épisodes d’anxiété ou de dépression ont parfois besoin d’un endroit plus calme et qui permet de les soigner plus rapidement.

Quelque 5000 personnes atteintes de troubles de santé mentale arrivent au service des urgences de l’Hôpital royal universitaire chaque année. Environ 10 % quittent la salle d’attente avant d’avoir été auscultés par un médecin, estime la régie de la santé provinciale.