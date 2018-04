Après que Drake Batherson eut perdu une mise en jeu en territoire adverse, Alexandre Alain a battu de vitesse son couvreur et il a décoché un lancer vers le gardien Matthew Welsh. Ce dernier a voulu pousser la rondelle du bâton, mais elle a rebondi directement vers Barré-Boulet, qui a effectué un tir du revers précis dans la lucarne.

L'Armada mène cette demi-finale de la LHJMQ 3-2 et le sixième affrontement aura lieu dimanche soir, à Charlottetown. L'équipe à domicile n'a toujours pas perdu dans cette série, et les Islanders avaient remporté les deux dernières parties en prolongation.

Les hommes de Joël Bouchard, qui ont terminé au premier rang du classement général, ont dominé leurs adversaires jusqu'à ce que Batherson ouvre le pointage pour l'Armada, au deuxième vingt. Luke Henman a ensuite doublé l'avance des siens, à 10:02.

Les célébrations ont toutefois été de courte durée pour l'Armada, qui a péché par l'indiscipline quelques instants plus tard. En avantage numérique, Cameron Askew a coupé l'écart de moitié et exactement une minute après le but de son coéquipier, Derek Gentile, oublié devant le filet, a ramené les deux équipes à la case départ grâce à un but en supériorité numérique.

La troupe des Basses-Laurentides a toutefois repris son aplomb habituel au dernier tiers, décochant pas moins de 19 lancers.

Après avoir perdu ses deux premiers matchs en carrière en séries, le gardien recrue Emile Samson a retrouvé le chemin de la victoire en vertu d'une performance de 23 arrêts devant la cage de l'Armada. Il venait d'être nommé le gardien de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey.

Comme ce fut souvent le cas lors du surprenant parcours en séries des Islanders, qui ont terminé au neuvième rang de la LHJMQ, Welsh n'a rien eu à se reprocher. Le gardien de 18 ans a repoussé 42 des 45 rondelles dirigées vers lui.