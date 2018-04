Le lancement a eu lieu samedi matin dans le cadre de l'émission radiophonique Tout un samedi, d'ICI Acadie.

L'album comprend six morceaux des artistes solo Amélie Gallant, de Dieppe, Audrée Malénie Basque Goguen, de Tracadie, et Maude Sonier, de Miramichi, ainsi que des groupes Les 3 agités, de Fredericton, Les Monocycles, de Bathurst, et Track of Rock, de Shippagan.

L'album des finalistes a été lancé durant l'émission Tout un samedi, d'ICI Acadie. Photo : Radio-Canada

Les jeunes artistes se sont surpassés pour produire l’album, selon Sébastien Michaud, réalisateur de l’album et membre du groupe Les Païens.

« On va découvrir le fruit d’un gros travail qui a été fait sur une courte période, affirme Sébastien Michaud. Il n’y a pas une pièce plus faible que l’autre pour cet album-ci. Il est vraiment bien [équilibré]. Aussi en termes de style de musique, c’est très varié ce qu’on va avoir là-dessus, ce qui fait que c’est vraiment intéressant. Il y a quelque chose pour tout le monde. »

Accros de la chanson est un concours annuel organisé par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Le concours donne l'occasion à de jeunes artistes d'exprimer leur talent, de se produire sur scène, de rencontrer d'autres jeunes artistes et de recevoir des conseils de professionnels de l'industrie musicale.

La pochette de l'album des finalistes du 14e concours Accros de la chanson Photo : Radio-Canada

La distribution de l’album est confiée à la maison Distribution Plages, ce qui est une première pour le concours. L’album sera donc offert en magasin ainsi que sur des plateformes majeures de téléchargement et d’écoute en ligne.

La grande finale du concours sera présentée à la polyvalente Thomas-Albert, à Grand-Sault, le samedi 12 mai. Les gagnants remporteront plusieurs prix, dont des bourses, l'enregistrement d'une chanson démo et une participation à plusieurs événements musicaux.