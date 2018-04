« Toutes les rivières et les ruisseaux sont à la baisse actuellement. Ça va quand même prendre une bonne partie de la journée, sinon toute la journée avant que les niveaux redescendent en dessous des seuils d'inondation », explique le directeur des opérations, Pierre Corbin.

« Il reste encore un peu de neige à fondre encore dans les bassins versants et il y a d'autres pluies qui vont s'ajouter. Ces deux facteurs vont augmenter à nouveau le ruissellement, ce qui va faire en sorte que les niveaux vont peut-être baisser moins rapidement », ajoute-t-il.

On pourrait même voir des hausses de niveau de l'eau à partir du moment où la pluie sera plus intense. Pierre Corbin, directeur des opérations d'Hydro-Météo

À Sainte-Marie-de-Beauce, quelques rues du centre-ville sont inondées, mais la circulation est plus facile. Les autorités sont cependant toujours en mode alerte.

Vendredi, un homme de 55 ans a été retrouvé mort dans son sous-sol après qu'il soit descendu vérifier son système de pompage.

« On demande aux citoyens d'être prudents. Il y a une ligne téléphonique qui est ouverte pour répondre à leurs questions », affirme Gaétan Vachon, le maire de Sainte-Marie-de-Beauce.

L'heure est au pompage de l'eau dans plusieurs résidences à Sainte-Marie-de-Beauce Photo : Radio-Canada/Cimon Lebglanc

« Il faut que je pompe l'eau du sous-sol. Après, il faut tout sortir. J'avais des outils et des poches de hockey. Normalement, elles sont toutes surélevées de quatre pieds , mais ç'a tellement monté vite que je n'ai pas eu le temps de rien sortir », indique Robert Turgeon, un sinistré.

Quelques rivières sont toujours sous surveillance et pourraient connaître d'ici lundi de nouvelles crues, notamment les rivières Famine, Chaudière, Etchemin dans Chaudière-Appalaches et Nelson et Saint-Charles à Québec.

« Plusieurs autres cours d'eau, sans être en inondation, ont un niveau très élevé », conclut M. Corbin.