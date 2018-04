Ce chiffre est en hausse de 10 % par rapport à l’an passé, a indiqué la Ville, qui espère mobiliser 21 000 participants, contre 19 000 en 2017.

« On appelle vraiment les citoyens à s’activer dans leur communauté pour que leur quartier soit le plus agréable possible », a souligné samedi matin le maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, sur le plateau de RDI week-end.

Selon l’élu de Projet Montréal, ces corvées sont essentielles pour garantir l’embellissement des quelque 500 km de rues que compte la métropole.

« Sans les citoyens, une fois que le lave-trottoir est passé, s’ils ne s’impliquent pas, ne maintiennent pas la propreté, cette propreté ne pourra pas être maintenue », a-t-il insisté, avant de mettre en avant la réappropriation de son quartier et la création d’« un sentiment de communauté ».

« Les corvées, ce n’est juste un moment pour nettoyer, mais aussi un moment pour retrouver son voisinage qu’on a souvent moins vu pendant l’hiver », a-t-il ajouté.

Ces bonnes relations de voisinage permettent, selon lui, de se lancer ultérieurement dans « des projets communs », comme la mise en place d’une ruelle verte.

Les citoyens souhaitant participer à ces initiatives pourront obtenir le matériel nécessaire par l’entremise de la Ville de Montréal, qui fournit gants, balais, sacs, pelles, râteaux et autre élément essentiel pour ce nettoyage.

Une plateforme d’inscription numérique a également été créée.

Par ailleurs, l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a lancé samedi une campagne promotionnelle intitulée Ça torche, afin de de sensibiliser les résidents à la propreté de leur quartier.

« On voulait vraiment aller chercher l’attention des gens, a expliqué le maire Pierre Lessard-Blais. Ce n’est pas avec un slogan un peu brun, un peu plate, qu’on va piquer la curiosité des gens. »