Neuf Néo-Brunswickois ont été arrêtés pour trafic de drogue, mardi, dans le cadre d’une enquête sur les Hells Angels. Une des personnes arrêtées est enseignante à l’École Place-des-Jeunes à Bathurst.

Les répercussions de ce coup de filet de la Gendarmerie royale du Canada seront très modestes, estime l’ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et expert en motards criminels, Sylvain Tremblay.

Un vide est créé présentement, mais ils ne mettront pas beaucoup de temps [...] à repartir et être en mesure de continuer à fournir au même niveau qu’ils fournissent avant. Sylvain Tremblay, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et expert en motards criminel

Les Hells Angels étendent leur réseau à l’aide de « relations d’affaires, explique Sylvain Tremblay, c’est-à-dire des gens qui collaborent à leurs activités sans faire officiellement partie de l’organisation.

« Ils sont de retour [au Nouveau-Brunswick], et je crois qu’ils ont vraiment étendu leur réseau, c’est-à-dire qu’ils sont un peu partout avec des groupes, des gens de relation d’affaires qui sont moins visibles un peu pour les forces policières. Donc, ça prend plus de temps au niveau des enquêtes. [...] C’est vraiment plus efficace au niveau des affaires pour les Hells, et effectivement ils sont très présents au Nouveau-Brunswick », explique Sylvain Tremblay.