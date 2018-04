Sous le thème « Prendre le parti des travailleurs », des organisations syndicales, étudiantes et communautaires participeront au rassemblement qui se mettra en branle à 13 h, au Parc olympique, pour se terminer près du pont Jacques-Cartier.

À quelques mois des élections au Québec, les manifestants profiteront de l'occasion pour faire entendre leurs revendications.

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, estime que les enjeux rejoignent l'ensemble des citoyens. Parmi ceux-ci, on note le salaire minimum à 15 $, la conciliation travail-famille-études et le réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.

Des syndicats en conflit de travail, comme celui de l'Aluminerie ABI de Bécancour, ouvriront la marche.