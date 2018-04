Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Plusieurs cours d’eau dans la province débordent ces jours-ci, notamment le fleuve Saint-Jean. Les régions les plus touchées par les inondations jusqu’à présent sont celles de Fredericton, Maugerville et Sheffield. Plusieurs propriétés sont aussi inondées dans le nord-ouest de la province, indique Robert Duguay, directeur des communications au ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

« On prévoit encore que les niveaux d’eau devraient continuer d’augmenter légèrement. Donc, on s’attend à ce que les infrastructures routières, particulièrement, vont continuer à être affectée. Peut-être encore pour les 48 prochaines heures. On espère que ça pourra ensuite se stabiliser. Pour l’instant, les niveaux d’eau, on prévoit qu’ils devraient sensiblement continuer d’augmenter pour les deux prochains jours », explique Robert Duguay.

Des inondations entraînent la fermeture de plusieurs rues et routes à Fredericton, ainsi que dans les régions de Bathurst, Edmundston, Miramichi.

Plusieurs dizaines de routes sont temporairement fermées à cause d'inondations dans certaines régions du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Les autorités demandent aux automobilistes de respecter l’interdiction de circuler sur les routes inondées, car l’eau peut être plus profonde qu’elle en a l’air, et cacher des affaissements de terrain ou des débris.

Aide aux sinistrés

Les sinistrés ne doivent pas hésiter à demander de l’aide en cas de besoin, souligne Robert Duguay, qui est aussi porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence.

« On travaille certainement de près avec les résidents qui sont touchés, et on travaille avec l’aide de la Croix-Rouge pour porter assistance aux gens: il y a un numéro [1 800 863-6582] où les gens peuvent téléphoner si jamais ils ont besoin d’aide, s’ils ont besoin d’être évacués de leur maison, s’ils n’ont pas d’endroits où se rendre », dit-il.

L'Organisation des mesures d'urgence demande aux gens qui vivent près des cours d’eau de lui signaler tout changement de situation ou tout problème au 1 800 561-4034.