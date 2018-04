Trois stèles seront érigées : une pour les policiers, une pour les pompiers et la dernière pour tous les autres travailleurs.

« C’est important de se souvenir que cela reste un problème au Manitoba. Peu importe le poste que l’on occupe dans un lieu du travail, nous devons nous focaliser sur la réduction des blessures, surtout les plus tragiques, et sur les décès », déclare Jamie Hall, le chef des opérations de Safe Work Manitoba, l’organisme gouvernemental chargé de promouvoir la sécurité au travail au Manitoba.

En 2016, 24 personnes sont mortes de maladies ou d’accidents liés au travail, trois personnes de moins qu’en 2017.

Le nombre de morts liées au travail était un temps continuellement en baisse, mais ce chiffre s’est stabilisé au cours des cinq dernières années, selon M. Hall. Il ajoute qu’environ la moitié des morts sont dues à des maladies liées au travail.

« Les morts subites, quand une personne part au travail un jour et perd la vie, sont certainement au coeur de nos programmes. Mais nous voulons aussi examiner l’exposition [à un danger] qui a lieu maintenant, mais qui ne se déclarera pas avant 10 ou 15 ans », indique-t-il.

Les jeunes plus susceptibles d'être blessés

Peter Reimer est le directeur général du programme de Safe Work dédié aux jeunes, Safe Workers of Tomorrow. Il explique que chaque année, 50 000 jeunes vont au travail, et que 5000 d’entre eux signalent une blessure à la commission des accidents du travail. M. Reimer soupçonne que le nombre réel de blessures est plus élevé.

« Ils ont l’habitude que les adultes leur disent quoi faire. Alors au travail, ils acceptent des choses qu’ils ne devraient peut-être pas accepter. Notre travail à nous est de leur apprendre qu’ils ont le droit de refuser du travail dangereux, comment identifier des dangers, et d’autres choses de ce genre », dit-il.

Avec des informations de Marianne Klowak