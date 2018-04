Le psychologue Marc-André Dufour Photo : Radio-Canada

Est-ce que la répétition est difficile pour le grand public?

« Ça devient difficile, parce que c’est des situations qui nous touchent. On peut s’identifier. Une situation qui touche un enfant : les gens qui ont des enfants ou qui aimeraient en avoir, n’importe qui qui aime les enfants va être touché [...] Depuis les dernières semaines, avec tout ce qui se produit dans la région, c’est à côté, c’est nous, c’est les auditeurs, on se sent concernés, on est touchés. Et ça finit par donner l’impression que ça va mal dans le monde. »

Ces drames peuvent-ils déclencher des périodes difficiles chez certaines personnes?

« Je n’irais pas jusqu’à dire “déclencher”, mais c’est sûr qu’une personne qui ne va pas bien, qui a vécu des pertes importantes, des désillusions dans sa vie, qui regarde tout ça, l’opinion qu’elle se fait de l’humanité, c’est sûr que ce n’est pas avec ce type de nouvelle que ça va se reconstruire. Et aujourd’hui, on est bombardés, c’est ça aussi, avec les téléphones intelligents [...] Maintenant, les gens sont tellement rivés sur l’information qu’il y a peut-être de belles choses qui vont survenir aussi [...] mais ils ne les verront pas. »

Comment les gens submergés par des images réagissent-ils?

« J’ai vu une étude sur [les attentats du marathon de Boston], les gens qui ont regardé [des images de la tragédie] pendant six heures de temps par jour [...] ils ont eu neuf fois plus de symptômes anxieux que les gens qui ont regardé seulement pendant une heure. Et il y a même certaines personnes qui étaient présentes sur les lieux de l’événement qui ont eu moins de symptômes que les gens qui sont restés rivés devant leur écran pendant des heures et des heures. »

Est-ce un nouveau phénomène de vouloir devenir un héros en commettant des actes horribles?

« Ce n’est pas un nouveau phénomène, malheureusement, c’est quand même assez documenté. Souvent, ces gens qui vont commettre ce genre d’acte s’inspirent les uns les autres, on a pu le voir dans les différentes situations qu’on a eues, c’est pour ça d’ailleurs qu’on préconise un traitement de l’information qui n’est pas sensationnaliste. »

Sommes-nous assez sensibles à ce qui est beau?

« Toutes les études le disent. Il y a de moins en moins de violence dans le monde, c’est sûr que même un peu de violence, ça sera toujours trop de violence. En même temps, ce type de nouvelle là attire fortement l’attention [...] il ne reste plus beaucoup de place pour la bonne action [...] Souvent, avec les gens qui me parlent justement, qui sont submergés par l’actualité, qui finissent par croire que ça va tellement mal partout, je leur demande de porter une attention particulière, de s’ouvrir, et de regarder ce qui a de beau autour d’eux, de reprendre avec des petites choses simples. »