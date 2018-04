Plus de 200 étudiants du secondaire ont découvert les avantages d'entreprendre une carrière en français lors d'une journée organisée par le forum Le Français pour l'avenir à l'Université Simon Fraser, à Vancouver. Autour de conférences et d'ateliers, ces jeunes ont pu rencontrer les principaux employeurs bilingues de la province et la communauté francophone, souvent pour la première fois.