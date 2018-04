La Cité des Rocheuses, le Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones (CANAF) et le Portail de l'immigrant francophone (PIA) se sont entendus pour avoir une permanence tournante dans les locaux de la société à compter du 1er mai.

Le directeur général de la Cité des Rocheuses, Hervé Stéclebout, explique que le but pour les organismes est d’avoir une meilleure visibilité.

« L’idée avant tout est de toucher un maximum de clients francophones qui arrivent à Calgary. On sait qu’environ un quart des clients sollicitent les services d’accueil et d’établissement. L’idée est de se promouvoir et de montrer et qu’on soit vu », dit Hervé Stéclebout.

« En ayant un petit espace dans les locaux du CCIS, lorsqu’ils recevront un client qui parle français, ils pourront directement l’orienter dans le bureau appelé Espace francophone. Pour les réfugiés, dès qu’ils les récupéreront à l’aéroport, ils pourront nous permettre de présenter nos services » ajoute pour sa part Évelyne Kemajou, du Portail de l’immigrant francophone.

Jusqu'à maintenant, la Société catholique d'immigration de Calgary, qui est le principal service d'accueil des nouveaux arrivants et des immigrés dans le sud de l'Alberta, orientait les francophones vers les organismes adaptés, mais beaucoup n’utilisaient pas les services, explique Suad Lahmidi, conseillère d'établissement auprès des nouveaux arrivants à la société.

« Il y a beaucoup de facteurs. Les déplacements ne sont pas faciles, ils n’ont pas toujours beaucoup de temps ou d’argent. Les clients sont anxieux aussi parfois. Même si tu veux expliquer où est l'adresse, s’il ne connaît pas, ce n’est pas évident », précise-t-elle.

Désormais, les trois organismes francophones se partageront un bureau situé au 3e étage des locaux de la Société catholique d'immigration de Calgary et y assureront une permanence rotative. Chaque jour, à tour de rôle, un de trois organismes francophones aura un représentant chargé de répondre aux demandes de la clientèle francophone.

Le projet pilote durera 4 mois. Un bilan sera fait au terme de l’expérience, explique Esdras Ngenzi, directeur du CANAF. « On va apprendre s’il y a de meilleures pratiques, pour éviter les dédoublements et pour au final donner plus aux nouveaux arrivants », dit-il.