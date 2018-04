Un texte de Piel Côté

Leur initiative vise à mousser la participation citoyenne au sein de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tout en rassemblant les citoyens afin de recueillir leurs idées et d'ainsi améliorer la qualité de l'enseignement.

« Je pense que ça va assurément aider les élèves à développer un plus grand sentiment d'appartenance envers leur école, une plus grande participation des parents envers l'éducation des enfants aussi. Je pense aussi que ça va aider à développer le réflexe école de tous les partenaires à Rouyn-Noranda, pour que chacun, individuellement, on puisse contribuer à la réussite des jeunes », explique d'emblée Émilie Auclair, co-instigatrice du projet.

Émilie Auclair, une des initiatrices du mouvement Rêvons l'école. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Les consultations qui auront lieu au cours des prochaines semaines serviront à stimuler la planification stratégique quinquennale de la CSRN, qui s'amorcera en 2019.

Un projet qui fait l'unanimité

Une foule bigarrée a assisté au lancement de Rêvons l'école vendredi après-midi. Des gens d'affaires étaient sur place, tout comme des élus, ou encore la direction de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ainsi que le ministre de l'Éducation lui-même, Sébastien Proulx.

« Moi, je suis convaincu que ça va faire du bruit, je vais aller faire J'aime sur la page Facebook dans quelques minutes, si ce n'est pas déjà fait par mon équipe. Sinon, je vais le faire personnellement et je vais devenir un ambassadeur pour qu'on puisse savoir ailleurs, qu'ici, on rêve l'école différemment », lance fièrement M. Proulx, qui a affirmé à plus d'une reprise vouloir supporter ce genre d'initiative citoyenne.

Des enfants lors de la présentation, qui s'est effectuée devant le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

La mairesse Diane Dallaire, de son côté, a rassuré les gens présents quant à l'entière collaboration de son conseil. « L'éducation c'est déjà une priorité, on s'entend, mais là on parle de prioriser et de voir les choses différemment, alors c'est sûr que la Ville a donné son appui à l'unanimité dans ce projet-là », soutient-elle.

Journée chargée pour le ministre

Sébastien Proulx était venu en Abitibi-Témiscmaingue pour une visite éclair. Au cours de la journée, il a pu rencontrer les élus témiscamiens, après avoir visité des établissements d'enseignement de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Il s'agissait d'ailleurs de sa troisième visite du Centre Polymétier de Rouyn-Noranda.