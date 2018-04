Cette année, 11 travailleurs sont notamment décédés des suites d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.

Pour Patrick Morin, coordonnateur du Comité des travailleurs et travailleuses accidentés de l'Estrie, les employeurs et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité des travailleurs (CNESST) doivent faire plus de prévention.

Malheureusement, toutes les mesures de prévention que les employeurs doivent mettre en place représentent des coûts, mais au bout du compte, on oublie de penser : ça vaut quoi un doigt, un bras ou une vie lorsqu'il est question d'accident du travail. Patrick Morin, coordonnateur du Comité des travailleurs et travailleuses accidentés de l'Estrie

Ce dernier mentionne également que plus de transparence est demandée de la part de la CNESST, à qui l'on reproche de ne pas faire le décompte de tous les accidents, mais seulement des plus graves.

La CNESST indique qu'une quinzaine d'inspecteurs sont à pied d'oeuvre en Estrie pour s'assurer que la formation et la supervision des nouveaux travailleurs soient adéquates.

« On a des inspecteurs qui font un bon nombre d'interventions tout au long de l'année. On a aussi une escouade jeunesse qui sillonne les entreprises à partir de mai à août pour aller voir les jeunes travailleurs et les nouveaux travailleurs », note la porte-parole de la CNESST-Estrie, Julie Fournier.

Au Québec, ce sont 230 travailleurs qui ont perdu la vie l'an dernier, le plus haut total des 25 dernières années.

Une marche pour souligner la journée nationale de deuil s'est par ailleurs déroulée à Sherbrooke vendredi après-midi. Une trentaine de travailleurs ont marché pour commémorer la mémoire de ceux qui se sont blessés ou qui sont morts au travail au cours de la dernière année.