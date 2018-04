Selon le jugement rendu vendredi, Robert Vanier a rempli et signé, en 2007, deux déclarations de renseignements personnels pour la CNQ et la TSX sous serment, dans lesquelles il a affirmé qu'il avait toujours été connu sous le nom de Robert Vanier et qu'il n'avait jamais plaidé coupable ou été reconnu coupable d'une infraction.

Ces documents permettent à une compagnie d’être cotée en bourse. La déclaration est faite en conformité avec la Loi sur les valeurs mobilières pour s'assurer que les activités commerciales sont exercées avec intégrité.

Or, selon les documents de la Cour, Robert Vanier est né sous le nom de Carl Gagnon et « a perpétré plus de 60 crimes sur une période de plus de 15 ans sous ce nom ».

Pour reconnaître une personne coupable de parjure, elle doit avoir fait de fausses affirmations sous serment, alors qu'elle savait que ces affirmations étaient fausses et doit avoir eu l'intention de tromper.

Dans ce dossier, la juge Thorburn a conclu que Robert Vanier avait fait de fausses déclarations en toute connaissance de cause, avec l'intention de tromper la bourse.

Il voulait y inscrire Onco Petroleum, la compagnie dont il était cofondateur, dirigeant, administrateur et PDG.

Pas de retour sur investissements

Robert Vanier, alias Carl Gagnon, est connu dans la région de Rimouski parce qu’il y a vendu des actions d'Onco Petroleum à de nombreux investisseurs. Certains disent avoir perdu jusqu’à des centaines de milliers de dollars.

Un prospectus de la compagnie Onco Petroleum Photo : Radio-Canada/Archives

Au début des années 2000, l’ancien homme d’affaires a approché de nombreux Rimouskois en se présentant comme Robert Vanier, un homme d'affaires qui souhaitait remettre en production des gisements de gaz naturel dans le sud-ouest de l'Ontario.

Il tenait des rencontres privées, commanditait des tournois de golf et projetait une image de richesse au volant de sa Bentley. Environ 1300 investisseurs du Québec, de l’Ontario et des États-Unis se sont ainsi laissé séduire par la perspective de rentabilité.

Lorsque l'entreprise a finalement fait son entrée en bourse, en 2007, le titre s'est effondré en l'espace de quelques mois et a par la suite arrêté d'être négocié. Onco Petroleum a fait faillite après que la bourse de Toronto eut arrêté les transactions sur le titre en raison d'irrégularités.

Une aventure loin d’être terminée

Un des investisseurs d’Onco Petroleum, Richard-Marc Lacasse, se dit satisfait du jugement rendu en cour vendredi. Il prévient toutefois que cette aventure est loin d’être terminée.

Je suis content qu’il y ait un jugement, mais ce n’est pas fini. Richard-Marc Lacasse, investisseur

M. Lacasse affirme qu'il ne peut pas en dire plus pour l'instant parce qu'il sera témoin dans un autre procès de Robert Vanier, en septembre.

L'ex-homme d'affaires est, cette fois, accusé d'avoir produit un faux document grâce auquel il aurait floué des investisseurs.