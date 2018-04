L’annonce a été faite par l’adjoint parlementaire à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, John Fraser, et la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde.

Les 128 nouveaux lits pour la région d’Ottawa seront au Foyer de soins de longue durée Revera. Ils seront gérés en partenariat avec l’Hôpital Montfort.

« Tout comme le reste de la population, les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens vieillissent », a fait savoir la ministre Lalonde dans un communiqué. « Notre gouvernement comprend la nécessité de soutenir les personnes âgées francophones et leurs familles afin qu’elles puissent obtenir les meilleurs soins possible dans leur collectivité. »

Établissements qui se partageront les 500 nouveaux lits pour aînés francophones : Foyer Richelieu à Welland

Foyer de soins de longue durée Revera à Etobicoke

Foyer de soins de longue durée Almonte à Almonte

Résidence Prescott et Russell à Hawkesbury

Foyer Extendicare à Sault Ste. Marie

Temiskaming Lodge à Haileybury

Foyer Extendicare à Sudbury

Foyer Schlegel Village à Barrie

Centre de soins Providence à Kingston

Foyer Schlegel Village à Kitchener Source : ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Ces 500 nouveaux lits comptent parmi les 1500 que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée veut aménager pour les groupes culturels ciblés.

Le gouvernement ontarien espère aménager 5000 lits pour des soins de longue durée d’ici 2022 et plus de 30 000 au cours de la prochaine décennie.