Un texte de Marie-Hélène Paquin

En effet, comme Cablevision compte moins de 20 000 abonnées, elle bénéficie d'une exemption quant à la nouvelle règle du CRTC qui oblige les cablôdistributeurs à offrir un forfait télé de base à 25 $.

« Les compagnies qui ont moins de 20 000 abonnés peuvent s'exempter d'offrir un tarif de base. Il y en a qui ont décidé de le faire quand même, même s'ils n'y étaient pas contraints. Par exemple, Cableamos, en région, a décidé d'offrir un forfait à faible coût aux citoyens », déclarait Christine Moore sur nos ondes le 19 avril.

« Mais Cablevision ne l'a pas fait, et Cablevision est détenue à 100 % par Bell Canada, qui, je crois que personne n'en doute, a beaucoup plus de 20 000 abonnés. Donc, ce que je demande au CRTC, c'est que cette exemption-là ne doive pas s'appliquer quand on parle de filiales », avait-elle ajouté.

Mme Moore avait pris cette initiative à la suite de la décision de RNC Média de fermer la station CKRN, ce qui fait en sorte que les foyers qui ne sont pas abonnés au câble n'ont plus accès à la station du diffuseur public.

À lire aussi : L'accès au câble dans la mire de Christine Moore

La réponse du CRTC

En date du 27 avril, le président et premier dirigeant du CRTC, Ian Scott, a fait parvenir une réponse à la députée. Dans sa missive, M. Scott rappelle à Christine Moore que les citoyens de sa circonscription ont plusieurs choix en matière de services de télévision, dont Shaw Direct et Bell Télé, qui sont dans l'obligation d'inclure dans leur forfait les stations du diffuseur public.

« De son côté, Cablevision du Nord de Québec inc. est une EDR exemptée qui opère en vertu d'un cadre réglementaire allégé. Ce cadre allégé s'applique aux entreprises plus modestes qui opèrent souvent en régions, puisque celles-ci peuvent ne pas avoir les moyens d'offrir des services dans un tel contexte et que des obligations trop lourdes imposeraient vraisemblablement un fardeau financier et administratif trop important à ces exploitants traditionnels », peut-on lire dans la lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie.

« Dans un souci de stimuler un environnement concurrentiel et d'offrir un plus grand choix de fournisseurs de services de télévision aux Canadiens, le Conseil a accordé cette flexibilité aux EDR exemptées afin de favoriser leur pérennité tout en prévoyant que celles-ci devront ajuster leur offre afin de répondre aux forces du marché. Dans ce contexte, le Conseil s'attend à ce qu'une entreprise comme Cablevision du Nord, affiliée à Bell Canada, adapte son offre de service aux besoins des citoyens de sa région. À cette fin, je fais suivre une copie de cette lettre à Cablevision du Nord. » - Exrait de la lettre de Ian Scott

Bell

Le 19 avril, Bell avait déclaré que « Cablevision est une est une filiale de Bell Canada qui opère à titre d'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) exemptée, donc qui ne requiert pas de License de radiodiffusion » et que le « CRTC n'oblige donc pas Cablevision à offrir un forfait télé de base à 25 $ par mois ».

Bell ajoutait que les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue ont cependant accès au forfait de départ offert par Bell Télé Satellite au prix de 24,95 $ par mois.