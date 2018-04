Cette idée est venue à M. Wuirch lorsqu’il a appris que ces jeunes utilisent régulièrement des sacs poubelle pour déplacer leurs effets personnels. « Je me suis dit, c’est mal. [...] C’est sans dignité », lance-t-il.

M. Wuirch a donc décidé d’annoncer en ligne qu’il collectait des sacs. Peu après, des sacs à dos sont apparus sur son perron. Lorsque des groupes communautaires ont décidé de s’impliquer, il a rapidement atteint les 80 sacs.

« Nous étions tous très excités, on a rencontré Gary à la porte lundi, on était trois ou quatre et on en est resté bouche bée », déclare la codirectrice des services de transition à Macdonald Youth Services, Kelly Schettler.

Mme Schettler aide les jeunes qui atteignent la majorité à emménager des appartements et à vivre indépendamment. Les sacs auront un impact très positif pour ceux qui sont en transition entre deux logements, dit-elle.

Mme Schettler explique que parfois les déménagements des jeunes sous tutelle se font dans l'espace d'une journée. Dans certains cas, ils n'ont pas l'occasion de rentrer chez eux chercher leurs affaires. Celles-ci sont parfois directement déposées au nouveau domicile dans des sacs poubelle.

Mme Schettler ajoute que tous les sacs que M. Wuirch a déposés sont déjà utilisés, surtout par des jeunes dans le refuge d’urgence de l’organisme.

« Lorsqu’ils viennent au refuge, la capacité de sentir que leurs effets personnels sont en lieu sûr les aide à se sentir eux aussi un peu plus en sécurité », déclare-t-elle.

M. Wuirch poursuit sa collecte de dons de sac. Pour faire un don, il peut être rejoint à gwuirch@mts.net.

Avec des informations de CBC