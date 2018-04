L'éleveur de porcs de la région de Whitehorse affirme que le fait que ses animaux vivent à l'extérieur fait toute la différence. L'accès à deux abattoirs au territoire permet, selon le fermier, d'économiser du temps et d'augmenter la fraîcheur du produit.

Ils ont l'habileté d'être actifs, avoir le plein air et on donne de la nourriture qui a été [cultivé localement]. Je crois que c'est un produit supérieur et la différence est vraiment dans le goût de notre porc. Collin Rémillard, éleveur de porcs

Jusqu'à tout récemment, les consommateurs venaient s'approvisionner directement à sa ferme, au printemps et à l'automne. Mais depuis Pâques, une épicerie de la ville a accepté de vendre ses produits et d'en faire la promotion.

« Certains des défis que nous avons rencontrés est de contacter les épiceries et leur habileté, en tant que société ou en tant qu'entreprise, de s'engager à offrir nos produits. »

Achat local : une demande à développer

Les produits de Fox Ridge Farm ne sont pour l'instant disponibles que dans une seule épicerie de Whitehorse. Photo : Radio-Canada/Mike Rudyk

L'agent de développement en agriculture, Jessie Walchuk, affirme que pour développer l'offre de produits locaux, les consommateurs doivent se faire entendre.

[Les Yukonnais] doivent contacter leur épicerie ou leur distributeur et leur parler de produits locaux et créer ainsi la demande ce qui va aider les fermiers à avoir leurs produits sur le marché. Jessie Walchuk, département de l'Agriculture

Mark Wykes, propriétaire de l'épicerie The Independant, une franchise de Loblaws, affirme que la demande pour des produits locaux est en hausse et que c'est le mandat de sa franchise. « [Les grandes chaînes] veulent que tous leurs magasins soient les mêmes à travers le pays et, pour les franchises, de répondre aux besoins de leurs collectivités. »







Les produits locaux demeurent plus dispendieux souvent que les produits importés et certaines épiceries, ou leurs clients, ne sont pas prêts à payer davantage pour un produit local. Mark Wykes affirme aller parfois jusqu'à négocier une marge de profit plus mince.

« Je suis toujours enthousiaste quand quelqu'un arrive chez moi avec un nouveau produit. »

L'épicerie de produits locaux ferme boutique

L'épicerie Farmer Robert's visait à vendre uniquement des produits locaux, mais a dû fermer ses portes au printemps 2018. Photo : Radio-Canada/Max Leighton

Pour l'épicerie Farmer Robert's toutefois, la demande pour des produits locaux n'aura pas été suffisante pour demeurer en affaires. Les propriétaires ont décidé de fermer leur magasin à la fin du mois d'avril.

Ouvert en 2015, Farmer Robert's a été le premier à se doter d'un poste de classement d'oeufs pour permettre aux éleveurs d'y vendre légalement leur produit.

L'édifice toutefois a subi en février une inondation qui a forcé la fermeture. « Je ne crois pas que les gens comprennent complètement la différence entre la qualité des produits du Yukon et ce qu'ils achètent dans les épiceries de grande surface », a expliqué le propriétaire Robert Ryan au moment de l'annonce de la fermeture en mars.