Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Martin Toulgouat

De passage en Gaspésie, le ministre des Pêcheries, Laurent Lessard, a annoncé vendredi son nouveau plan pour soutenir l'industrie des pêches au Québec.

Une campagne de promotion des produits marins du Québec intitulée Pêchés ici, mangés ici sera lancée.



Le ministre espère ainsi que les Québécois augmenteront de 20 % leur consommation de poissons et de fruits de mer capturés dans les eaux de la province d'ici 2025.

Usine de transformation du homard Photo : Radio-Canada

Le ministre compte aussi voir plus de produits et d'usines de transformation obtenir leur écocertification afin de percer davantage le marché européen. Le ministre vise un objectif plus de 70 % des produits marins québécois écocertifiés.

Actuellement, 52 % des produits de la pêche sont écocertifiés au Québec.

Le plan prévoit que le ministère investira 12,5 millions de dollars en cinq ans dans les pêches et l'aquaculture.

Le centre de recherche Merinov pourra bénéficier d'un financement récurrent de quatre millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Algues du centre de recherche Merinov Photo : Merinov

Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie recevra 160 000 $, dont 100 000 $ dès cette année pour implanter un journal de bord électronique

Le plan annoncé vendredi fait partie de la Politique bioalimentaire 2018-2025 dévoilée le 6 avril dernier.

Au Québec, plus de 8000 emplois directs proviennent du secteur des pêches.

Plan d'aide pour les mariculteurs

Québec entend répondre aux besoins des mariculteurs en les soutenant financièrement, mais aussi en les encourageant à se regrouper.

La Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) pourra d’ailleurs compter sur une aide de 300 000 $ tandis que le Regroupement des mariculteurs du Québec recevra un montant de 80 000 $.

Le président de la SODIM, Marc Cayouette, explique que grâce au nouveau plan du MAPAQ, son organisme pourra, lors du démarrage d’un élevage, verser 40 % de la valeur de la marchandise à une entreprise maricole pour la soutenir et continuer de l’aide jusqu’à ce que l’entreprise mette en marché ses produits. La SODIM assurera ainsi une partie des risques et se remboursera avec les fruits de la vente.

Selon le ministre, si les douze entreprises maricoles admissibles avaient participé l’an dernier, la SODIM aurait versé environ 200 000 $.

Le Québec ne compte actuellement qu’une vingtaine d’entreprises maricoles. Les ventes de produits maricoles ont atteint 1,9 million en 2016 pour environ 350 tonnes de produits vendus.

Le ministère contribuera aussi à l’intégration de la relève.

Un jeune entrepreneur pourra bénéficier d’une aide allant jusqu’à 50 000 $ pour reprendre une entreprise maricole.

Des oursins élevés par Gaston Bérubé à Rimouski Photo : Radio-Canada/Michel Harvey

Le ministère continuera de supporter la mise en marché des produits maricoles du Québec.

Québec souhaite aussi soutenir la recherche et le développement.

Le plan permettra aussi à des entreprises d’obtenir une aide financière d’un montant maximal de 150 000 $ pour des pertes liées aux changements climatiques ou à de nouveaux phénomènes biologiques. Cette aide sera disponible pour des pertes de stocks, mais aussi pour des bris de matériel.

Les mariculteurs du Québec produisent des algues, des moules bleues, des pétoncles, des oursins et des huîtres.