La saison des avalanches printanières accuse quelques semaines de retard sur la normale cette année, avec les températures hivernales qui se sont prolongées.

Toutefois, depuis le début de la semaine, les variations de température observées pendant la journée rendent la neige sur les pentes plus instable et dangereuse pour les randonneurs et les skieurs, selon Barry Blanchard, guide en montagne.

« La neige perd de sa solidité à cause des rayons du soleil qui tombent directement sur la surface », dit-il. D’après le guide, la neige a perdu de sa densité et a à présent une texture de granuleuse, semblable à du gruau.

Conrad Janzen, responsable de la sécurité des visiteurs pour le parc national Banff, recommande aux skieurs et aux randonneurs de faire preuve de vigilance. « Il vaut mieux se rendre en montagne avant la levée du soleil et redescendre avant le début de l’après-midi », dit-il.

Conrad Janzen invite les randonneurs à se tenir à une distance de 15 à 20 mètres l'un de l’autre et d’emprunter des sentiers un à la fois pour éviter qu’un groupe entier soit enseveli en cas d’avalanche.

D'après le reportage de Charlotte Dumoulin