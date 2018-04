Un texte de Catherine Poisson, d'après une entrevue réalisée par Maude Rivard

Grâce à un sondage réalisé à la fin de l'année 2017, la Chambre de commerce de la région de Matane (CCRM) a dressé le portrait des besoins de ses membres.

La main-d'oeuvre et la rétention de la main-d'oeuvre arrivent en haut de la liste, selon la directrice de la CCRM , Stéphanie Thibault.

Pour favoriser la rétention, la chambre de commerce prévoit d'ailleurs créer un gala dédié aux employés, en alternance avec le Gala de l'Excellence qui honore les entreprises.

« Chaque entreprise aura l'occasion de reconnaître un employé qui a performé d'une façon ou d'une autre », explique le vice-président de la CCRM , Yves Labrie.

Si on se concentre à être de bons patrons, on a plus de chances de garder nos employés. Yves Labrie, vice-président de la Chambre de commerce de la région de Matane

L'achat local est également apparu comme une priorité. « Les entreprises ont besoin d'être présentes physiquement et sur le web aussi », souligne Mme Thibault.

À ce sujet, M. Labrie, qui est également propriétaire de la clinique de physiothérapie Physix, ajoute que toute la communauté a le devoir de soutenir l'achat local.

« C'est une responsabilité des entreprises et des employés des entreprises. C'est la communauté qui doit s'y mettre totalement », affirme-t-il.

Le carton en pleine expansion

L'augmentation du commerce sur le web n'est pas que négative, particulièrement pour l'usine de Rayonier.

« On entend beaucoup parler des difficultés de l'industrie papetière, mais c'est souvent relié au papier journal. Nous, on fait de la pâte, donc on fait un produit qui sert à faire du papier, mais aussi du carton. Et le carton est en pleine expansion », explique le directeur de l'usine, Éric Gendreau.

Les ventes sur Internet, pour nous, ça a fait augmenter nos parts de marché puisque les gens reçoivent leurs produits dans des boîtes de carton. Éric Gendreau, directeur de l'usine de Matane

Si l'usine se porte bien selon son directeur, elle doit toutefois faire face avec une compétition de plus en plus globale.

« On a une bonne croissance annuelle, par contre ce sont des marchés internationaux, donc on compétitionne avec l'ensemble du monde », précise-t-il.

Le port, nerf de la guerre

La direction de l'usine continue également de suivre le dossier du port de Matane, d'où sont expédiés au moins 80 % de ses produits.

« Les gouvernements provincial et fédéral négocient actuellement pour la cession des ports. On attend le résultat de ces démarches-là », indique M. Gendreau.

Le port de Matane Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Le professeur d'histoire au Cégep de Matane, Louis Audet, observe d'ailleurs que les infrastructures portuaires sont essentielles au développement de la région.

« Ce qu'on retient dans l'histoire de Matane, c'est qu'il y a toujours eu un équilibre, on a toujours eu des entreprises qui ont exporté nos ressources à l'étranger, mais en même temps il y a toujours eu de l'achat local et si on veut maintenir le développement de Matane, je pense qu'il faut garder cet équilibre-là », remarque l'enseignant.