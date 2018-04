Une analyse de François Brousseau

On a vu vendredi matin des images inouïes. Des images soigneusement préparées, calibrées, mesurées, d’une rencontre sans aucun doute historique. Rencontre qui vient couronner une rafale continue de « bonnes nouvelles » depuis quatre mois.

Une séquence diplomatique spectaculaire « non-stop » depuis le début de 2018 : de l’annonce au Jour de l’An de la participation des Nord-Coréens aux Jeux olympiques de Pyeongchang, jusqu’à celle, il y a quelques jours, de la suspension par Pyongyang des essais nucléaires et des essais de missiles. Une série de gestes symboliques, de déclarations, tous plus « gentils » et optimistes les uns que les autres.

Difficile de ne pas se laisser émouvoir, de ne pas se laisser encourager, voire enivrer par ce parfum printanier. On évoque même à Séoul un traité de paix dans l’année!

Sur ce sujet, les Sud-Coréens sont probablement les plus demandeurs. Ce sont eux qui ont vécu, pendant des années – et tout particulièrement dans la seconde moitié de 2017 – dans la hantise de possibles bombardements venus du Nord. Ce sont eux qui seraient les premières victimes en cas de guerre entre Washington et Pyongyang.

Depuis octobre 2006, la Corée du Nord possède officiellement la bombe atomique. Il ne s’agit donc plus d’empêcher, comme avant, les dirigeants nord-coréens d’obtenir l’arme nucléaire. Il s’agit de les convaincre de s’en débarrasser! Différence capitale. Et du point de vue de Pyongyang, si l’on scrute les déclarations de Kim – y compris lorsqu’il évoque la « dénucléarisation », mot-valise sur toutes les lèvres – l’élimination de toutes les armes atomiques n’est pas sur la table!

La paix formelle entre les deux pays, c’est une chose distincte de la dénucléarisation proprement dite de la Corée du Nord.

On peut imaginer que Kim aimerait traiter cette question séparément avec Séoul. Mais c’est une chose que les Américains, par exemple, vont vouloir, eux, lier de façon stricte à la destruction des armes nucléaires : les 15, 30 ou 60 bombes atomiques fonctionnelles que détiendrait déjà, selon les services secrets américains, l’armée de Kim Jong-un.

Après tout, faire la paix, c’est aussi « arrêter de menacer le voisin ».

Rien sans les Américains et les Chinois

Mais la paix entre les deux Corées, cela regarde également Pékin et Washington. C’est aussi vrai en 2018 qu’en 1953, au moment de « l’armistice », alors que la Chine et les États-Unis étaient directement mêlés, parties prenantes au conflit.

Deux joueurs qui non seulement ont leur mot à dire, mais un veto de facto sur toute solution proposée. Donc les deux acteurs principaux de ce drame, ceux qu’on a vus se tenir par la main ce vendredi 27 avril, ne tirent pas à eux seuls toutes les ficelles.

Il ne faut jamais oublier que tout cela, c’est du théâtre politique, des images et des mots, avec encore assez peu de gestes concrets… et aucun détail sur l’avenir. Cet art du théâtre politique, contre toute attente, Kim Jong-un le maîtrise à merveille. Il y a encore six ou huit mois, on croyait avoir affaire à un fou furieux, sorte de docteur Folamour avec sa bombe. Erreur!

Dans ce tableau, son homologue Moon Jae-in pâlit un peu en comparaison. Il apparaît – c’est ainsi que le décrivent des analystes américains – comme le « messager de Trump ». Trump dont le sommet avec le même Kim (on parle du début juin à Singapour) pourrait s’avérer plus décisif, après l’espèce de « lever de rideau » auquel on vient d’assister.

Entre enthousiasme et dédain

Une erreur serait de trop se laisser enivrer par l’enthousiasme d’un moment. Une autre, de dédaigner tout cela comme insignifiant. En politique comme en diplomatie, les images et les mots cela compte aussi : en créant une atmosphère nouvelle, qui inspire ou entraîne des gestes, des actions concrètes, un changement matériel sur le terrain.

Pyongyang a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, enchaîné œillades charmeuses et gestes symboliques. La suspension des essais nucléaires et balistiques, ce n’est pas rien.

Mais on peut très bien faire valoir que du point de vue de Kim, ça ne lui coûte pas trop cher. Que cette année 2018 est pour lui une année de « consolidation des acquis », après une année 2017 qui, elle, à coup de provocations, a permis, une fois pour toutes, d’établir la Corée du Nord comme puissance atomique, et comme puissance en matière balistique.

Pyongyang a désormais des stocks d’armes, des lanceurs de courte et moyenne portée tout à fait fonctionnels… et même de longue portée – quoique sur ce dernier point, on est un peu moins sûrs.

LA grande question, à la fin, restera celle de la bombe : s’en débarrasser, s’en débarrasser complètement… ou pas? Et c’est là que ça va jouer dur, dans un mois, entre Kim et Trump.

Donc une dose d’espoir, oui, mais sérieusement tempérée de scepticisme.