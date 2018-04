Menant 2 à 1 après deux périodes grâce à des filets de Charles Beaudoin et Karl Vaillancourt, les Cantonniers ont accordé trois buts en l'espace de cinq minutes. Ronan Seeley, Kye Buchanan et Zack Stringer, avec son deuxième du match, ont tour à tour déjoué la vigilance du gardien Olivier Adam lors du retour au jeu et les Magogois n'ont jamais été en mesure de combler l'écart par la suite.

En fin de troisième période, Michaels Horon a inscrit deuxième but du tournoi seulement six secondes après le but de Marshall Lessard pour s'assurer de couper tout espoir de remontée chez la troupe de Félix Potvin.

Le gardien Olivier Adam a bloqué 16 des 21 tirs dirigés vers lui. Le gardien Rémi Poirier avait de nouveau dû s'absenter pour ce match.

Les deux équipes se retrouveront dès samedi, en demi-finale de la Coupe Telus. Il s'agira de la dernière chance pour les Cantonniers de retrouver le sentier de la victoire, eux qui n'ont pas gagné à leurs trois dernières sorties.