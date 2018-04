Un texte de Thomas Deshaies

L'entreprise minière Sayona Mining n'est pas dans l'obligation, pour l'instant, de se soumettre à la procédure d'évaluation environnementale du gouvernement qui pourrait mener à des audiences publiques du BAPE. En effet, la minière australienne prévoit traiter 1900 tonnes par jour, soit 100 tonnes de moins que la limite de 2000 tonnes.

Une nouvelle mouture de la Loi sur l'environnement permet toutefois à la ministre de l'Environnement de recommander au gouvernement d'obliger les promoteurs d'un projet minier qui suscite des inquiétudes à se soumettre à la procédure d'évaluation environnementale, même si le nombre de tonnes est inférieur à la limite.

Le directeur de la SESAT, Olivier Pitre, explique qu'il y a trois raisons qui ont motivé cette demande. « La fosse anticipée est à 500 mètres de la pointe sud de l'esker Saint-Mathieu-Berry, qui est une zone de recharge importante pour tout le secteur de l'eau souterraine », souligne-t-il.

Les dimensions du projet sont aussi plus importantes qu'anticipées. « Ça aurait à peu près les mêmes dimensions que la fosse Lamaque, à l'entrée de Val-d'Or. On s'attendait à une plus petite mine que ça », explique-t-il.

« Manquer de temps pour faire une bonne analyse »

La SESAT estime aussi que le calendrier de réalisation du projet est « serré ». « On voit qu'ils sont pressés d'entrer en production, souligne M. Pitre. Ça nous donne l'impression que, peut-être, pour un projet de cette ampleur, on manquerait de temps pour faire une bonne analyse. »

Il craint que la minière n'ait pas le temps d'ajuster son projet en fonction de l'expertise des acteurs locaux. « Avec cet échéancier, ils n'auraient peut-être pas suffisamment de temps pour bien les intégrer [les suggestions] », mentionne-t-il.

Le porte-parole de Sayona Mining, Marc Parson, explique que la Procédure d'évaluation environnementale retarderait l'exploitation du site. Or, le marché du lithium, qui est en pleine évolution, nécessite d'agir rapidement. « C'est important pour nous d'occuper le plus rapidement possible le terrain, d'être en production le plus rapidement possible », explique-t-il.

Études de la minière déposées le 18 mai

Les citoyens et groupes seront convaincus que le projet n'aura pas d'impact sur l'esker, martèle M. Parson. « Nous sommes très confiants que lorsque nous allons déposer, le 18 mai prochain, l'ensemble de nos études, qui sont terminées et en voie de rédaction finale, les résultats vont être tels que la SESAT va être satisfaite », tranche-t-il.

Lors de précédentes rencontres publiques, les participants étaient majoritairement hostiles au projet. Questionné à savoir ce que ferait la minière si les citoyens ne voulaient pas du projet, malgré le dévoilement des études, M. Parson a répondu :

Pourquoi se priver de produire du lithium, qui va dans le sens du développement durable? Difficile de refuser un projet qui va améliorer la situation de l'environnement. Marc Parson, porte-parole de Sayona Mining

Le Comité citoyen de protection de l'esker réitère l'importance de tenir des études indépendantes.

La ministre de l'Environnement n'avait répondu à notre demande d'entrevue vendredi.