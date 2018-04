Le capitaine de 69 ans avait plaidé coupable à des accusations de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic, et d’importation de cocaïne. Une troisième accusation, celle de complot pour importer de la cocaïne, avait été abandonnée.

Le juge Gregory Lenehan dit avoir tenu compte l’âge et l’état de santé de l’accusé, qui combat un cancer de la peau. Malgré cela, il estime cependant qu’une sentence de plus de 10 ans de prison est nécessaire, afin de décourager le trafic de drogue le long de la côte de la Nouvelle-Écosse.

La sentence de Jacques Grenier avait déjà été reportée deux fois, pour des raisons de santé et parce que l’homme a changé d’avocat. Comme il a déjà passé huit mois derrière les barreaux, sa peine de prison a été réduite d’une année.

Une commission de 500 000 $

Le 3 septembre 2017, l’Agence des services frontaliers (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont saisi 273 kg de cocaïne sur un bateau dans le comté de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse.

Le capitaine du bateau, Jacques John Grenier, était un résident de Hubbards, arrivé en Nouvelle-Écosse alors qu’il était sans emploi en 2015.

La drogue a été trouvée cachée dans la structure d’un lit à bord du Quesera, un petit bateau de 8 mètres qui arrivait de Saint-Martin, dans les Caraïbes. L’embarcation avait été achetée par Grenier en août 2016 et était immatriculée au Canada.

Les autorités ont saisi 273 kg de cocaïne sur un bateau dans le comté de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Photo : Agence des services frontaliers du Canada

Grenier a avoué avoir accusé réception de la cocaïne qui se trouvait dans un bateau de pêche au large du Venezuela en août 2017, puis être retourné à Saint-Martin, où il a fait une escale pour quérir des provisions sur son chemin vers la Nouvelle-Écosse.

Selon un expert, la drogue aurait été achetée pour 3 millions $ et aurait une valeur de revente de 20 millions $.

Le juge a conclu que Grenier était un « intermédiaire » dans cette opération. Ce crime aurait pu lui valoir 500 000 $.

Un autre accusé plaide non coupable

Un autre individu fait face à des accusations dans le même dossier. Le Québécois Luc Chevrefils est accusé de possession dans le but d'en faire le trafic et de complot pour importation de cocaïne. Il a plaidé non coupable le mois dernier et son procès doit commencer en août.