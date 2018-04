Pendant l'émission, cinq « combattants » débattront du mérite d’un livre que chacun d’entre eux a choisi. Les auditeurs voteront alors afin d’éliminer des livres et de couronner un vainqueur au terme de la semaine.

Le Combat national des livres se déroulera lors de l’émission littéraire Plus on est de fous, plus on lit! de 13 h à 15 h.

Lorsqu’un réalisateur de l’émission l’a appelé, M. Diallo crut qu’il y avait quiproquo. « J’ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr que vous vous adressez à la bonne personne? Parce qu’il y a deux Diallo ici, il y a un Diallo, Ibrahima, et il y a Mme Lise Gaboury-Diallo », lance le scientifique. Sa femme, Lise Gaboury-Diallo est professeure de littérature à la même université.

« Ils me disent : "[...] n’en déplaise à votre épouse, c’est vous qu’on a choisi. [...] On a besoin, justement, d’une personne qui a regard extérieur pour faire parti du jury" », ajoute-t-il, en riant.

Il a donc choisi de défendre le roman de l’Albertaine Nancy Huston, Le club des miracles relatifs, indique-t-il, sans vouloir révéler les arguments qu’il prépare pour le débat.

Pour sa part, l’animatrice de Plus on est de fous, plus on lit!, Marie-Louise Arsenault parle volontiers du choix de roman de M. Diallo. « Ibrahima est très bien armé avec Nancy Huston. En plus, il a un roman qui fait appel à ses connaissances scientifiques parce qu’il est question de sables bitumineux », affirme-t-elle.

Place aux femmes

Les cinq romans qui feront l'objet du combat des livres sont écrits par des femmes, chose dont se réjouit Mme Arsenault.

On sait que les prix littéraires vont beaucoup plus aux hommes qu’aux femmes. C’est une coïncidence, mais c’est une très belle coïncidence dont on est très fiers avec l’équipe de Plus on est de fous, plus on lit! Marie-Louise Arsenault

« Ce qu’il y a de nouveau par rapport au Combat des livres historique de Radio-Canada, c’est qu’il y a cinq combattants issus de cinq territoires qui défendent des écrivains qui sont issus du territoire qu’ils représentent », ajoute-t-elle.

Ainsi les cinq œuvres contemporaines qui seront débattues sont :

Le club des miracles relatifs de Nancy Huston (Actes Sud/Leméac) défendue par Ibrahima Diallo qui représente l’Ouest;

Ligne brisée de Katherena Vermette (Québec Amérique), défendue par Naomi Fontaine qui représente les Territoires autochtones;

Écorchée de Sara Tilley (Marchand de feuilles), défendue par Antonine Maillet qui représente l’Atlantique;

Le jeu de la musique de Stéfanie Clermont (Le Quartanier), défendu par Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques qui représente le Québec;

C’est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood (Robert Laffont), défendu par Russell Smith qui représente l’Ontario.

Le Combat des livres a été diffusé de 2004 à 2014 sur les ondes de Radio-Canada. Le concours renaît en 2018 et la nouvelle formule de ce pugilat littéraire a été rebaptisée Combat national des livres.

Avec des informations de Christelle Dorn-Thierry et Martine Bordeleau