Un texte de Juliette Lefebvre

Pourquoi instaurer des droits de douane?

En imposant un droit de 25 % sur l'acier et une taxe de 10 % sur l'aluminium exportés aux États-Unis, le président Trump souhaite stimuler l’économie américaine et encourager les entreprises métallurgiques à s’implanter aux États-Unis.

Nous exhortons toutes les entreprises à acheter américain. Donald Trump, président des États-Unis

Donald Trump affirme que le « dumping », longtemps pratiqué par les entreprises étrangères, a entraîné des fermetures d’usines et l’abolition de nombreux postes en sol américain.

« Nous allons rouvrir ces usines. Elles vont produire de nouveau et ce sera très positif pour notre pays », a-t-il déclaré.

Quels pays sont visés par ces tarifs douaniers?

Tous les pays du monde étaient initialement visés, sauf le Canada et le Mexique. La liste des exemptions s'est ensuite allongée pour y inclure aussi les pays membres de l'Union européenne, l'Argentine, l'Australie, le Brésil et la Corée du Sud.



En ce qui concerne le Canada et le Mexique, M. Trump a laissé entendre que l'exemption pourrait être levée si les États-Unis n'obtiennent pas les concessions voulues dans les négociations sur un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Washington a fixé au 1er mai la date limite pour jeter les bases d'un accord.

Le travail se poursuit et ne cessera que lorsque la menace que représentent ces droits de douane disparaîtra totalement et de manière permanente. Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada

Le Canada fournit plus d'un sixième de tout l'acier que les États-Unis utilisent et plus de 40 % de son aluminium.

Quelles sont les conséquences possibles pour les États-Unis?

Plusieurs pays ont déjà annoncé une riposte à ces droits de douane sur l’acier et sur l’aluminium. De nombreux produits américains pourraient donc être taxés à l’étranger.

L’Union européenne (UE) a promis de taxer lourdement des dizaines de produits américains, comme les jeans, le beurre de cacahuète, le jus d'orange ou le bourbon, si elle était touchée par les droits de douane.

Exportations européennes annuelles vers les États-Unis : 5 milliards d'euros d'acier

1 milliard d'euros d'aluminium

La Chine, premier producteur mondial d’acier et d’aluminium, a pour sa part averti que ces droits de douane américains pourraient entraîner un « impact grave sur l'ordre commercial mondial ».