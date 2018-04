« Nous avons une très bonne relation », a soutenu Donald Trump, qui a accueilli la chancelière avec une poignée de main et un baiser sur chaque joue, deux jours après le départ du président français, Emmanuel Macron.

Le président américain a insisté sur les liens historiques qui unissent l'Allemagne et les États-Unis.

« Depuis des décennies, l’alliance et l’amitié entre les États-Unis et l’Allemagne ont fait avancer la cause de la paix, de la prospérité et de la liberté », a-t-il clamé.

« Nous sommes conscients que ces liens [avec les États-Unis] sont d’une importance capitale, existentielle », a dit pour sa part Angela Merkel.

Mais la chancelière est repartie bredouille en ce qui a trait aux tarifs douaniers que veulent imposer les États-Unis sur l’acier et l’aluminium, et qui auront un impact sur les exportations européennes.

Après avoir promulgué des taxes de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d'aluminium, Donald Trump a exempté l'Union européenne jusqu'au 1er mai, mais aucune décision n'a été annoncée au-delà de cette date, faisant redouter une guerre commerciale si aucune solution n'est trouvée.

Larry Kudlow, son principal conseiller économique, a prévenu jeudi que ces exemptions ne seraient prolongées que si les États-Unis obtenaient des concessions, évoquant en particulier le secteur automobile.

La décision [d’accorder une exemption aux pays de l’Union européenne] est entre les mains du président. C’est très clair que c’est lui décide. Angela Merkel, chancelière allemande

« Nous voulons un commerce équitable », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’Union européenne pourrait considérer la création d’une entente commerciale bilatérale avec les États-Unis.

De son côté, le président Trump s'est plaint du déficit commercial des États-Unis avec l'Union européenne et de la contribution insuffisante de certains pays à l'OTAN.

« Il est essentiel que nos alliés de l’OTAN augmentent leur contribution financière afin que chacun paie sa juste part », a-t-il martelé, visant implicitement l’Allemagne.

Angela Merkel a pour sa part reconnu que le budget allemand de la défense ne respectait pas l’entente qui vise une participation financière de 2 % du PIB de chacun des pays alliés. Elle a toutefois soutenu que des progrès étaient en cours à ce sujet.

« L’Allemagne va continuer d’être un partenaire fiable au sein de l’OTAN », a-t-elle assuré.

La Corée du Nord et l’Iran au cœur des discussions

Les deux dirigeants ont également discuté du rapprochement entre les deux Corées et de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Ils se sont mutuellement félicités pour les pressions exercées sur la Corée du Nord.

« Il est devenu très clair que la force de la présidence américaine, qui s’est assuré que les sanctions contre la Corée du Nord soient respectées, a ouvert de nouvelles perspectives », a lancé Angela Merkel.

Pour elle, la coopération entre les pays est « encore plus urgente qu’avant, étant donné les turbulences du monde entier ».

La chancelière allemande Angela Merkel Photo : The Associated Press/Evan Vucci

Les deux dirigeants ont aussi discuté de l’accord sur le nucléaire iranien, que veut « déchirer » Donald Trump.

Le président américain a répété vouloir « s’assurer que ce régime de meurtriers ne s’approche jamais d’une arme nucléaire ».

Angela Merkel a admis que l’accord actuel a des lacunes et ne suffit pas à contenir les ambitions de Téhéran, mais elle juge qu’il s’agit d’une « première étape qui a contribué à ralentir les activités [nucléaires de l’Iran] ».

Elle a par ailleurs déclaré que « les États-Unis comme l’Europe doivent former une équipe qui rame à l’unisson pour mettre fin à l’épanchement de sang affreux en Syrie et en arriver à une solution pour la région dans son ensemble ».