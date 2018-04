Les travailleurs demandent une hausse salariale de 12 % sur trois ans, et veulent être rémunérés lorsque les travaux sylvicoles sont interrompus pour des raisons de sécurité.

« Si on s'est rendu au travail à 13 h ou 13 h 30, et que le contremaître déclare que les travaux sont suspendus, il nous renvoie chez nous sans être payés. On trouve ça illogique », souligne un travailleur sylvicole de Percé, Jacques Roussy.

De son côté, la direction des Entreprises agricoles et forestières de Percé rappelle qu'elle dépend des crédits alloués par le gouvernement du Québec.

« Les budgets sont de la même ampleur que l'an dernier. Ensuite, il y a une grille de taux qui est déterminée par le bureau de mise en marché des bois, et on dépend de cette grille de taux-là », explique le directeur général des Entreprises agricoles et forestières de Percé, Sylvain Rehel.

Malgré ces contraintes, les deux parties ont bon espoir de pouvoir trouver un terrain d'entente d'ici le début de la saison en juin. Des négociations avaient d'ailleurs lieu jeudi à Gaspé et vendredi à Percé.

Les travailleurs sylvicoles de sept entreprises du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont toutefois voté à 90 % en faveur d'une grève si l'impasse devait se poursuivre.

D'après les informations de Martin Toulgoat