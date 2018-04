Pour les plus réticents à passer le test, Sidaction Mauricie et Hépatites Ressources rappellent qu'une simple prise de sang suffit à détecter le virus. Et les traitements, eux, sont beaucoup moins invasifs qu'autrefois.

Les deux organismes offrent aux citoyens de faire le test toute l’année.

L'hépatite C est un virus qui s'attaque aux cellules du foie et qui entraîne l'inflammation de ce dernier. Ce virus touche 1 % de la population et près de la moitié des gens touchés ignorent qu'ils en sont porteurs, indiquent les organismes.

« On est un organisme qui travaille avec plusieurs types de personnes. C’est sûr qu’on va offrir nos services à ceux qui cadrent dans nos services, mais aussi aux personnes qui ont plus de difficulté à avoir accès aux services de santé », explique Anick Beneke, formatrice et intervenante en prévention à Sidaction Mauricie.

Anick Beneke, formatrice et intervenante en prévention, Sidaction Mauricie Photo : Radio-Canada

Éradiquer le virus d’ici 2030

Hépatites Ressources vise plutôt l'ensemble de la population, plus particulièrement les baby-boomers. L'organisme souhaite contribuer à l'éradication du virus d'ici 2030. « Si on arrive à avoir beaucoup de dépistages et beaucoup de traitements, d’autant plus que depuis le 1er mars dernier, le traitement est remboursé pour tous les gens, on peut essayer d’arrêter le répandre le virus », espère Alexandre Laporte, directeur général chez Hépatites Ressources.

Si les gens se font dépister, on peut traiter et limiter la propagation de la maladie. Alexandre Laporte, directeur général chez Hépatites Ressources

Alexandre Laporte, directeur général, d'Hépatites Ressources Photo : Radio-Canada

Guérir de l’hépatite C

Laurent Pontbriand, président fondateur de la Fondation Laurent Pontbriand hépatite C, a appris en 1996 qu’il était porteur du virus suite à une transfusion sanguine contaminée. Il affirme que les traitements ont grandement évolué, mais que la maladie reste encore méconnue.

Ça se guérit, ce n’est pas parce que tu vas donner une poignée de main que tu vas attraper l’hépatite C. Ça s’attrappe de sang à sang. Laurent Pontbriand, président fondateur de la Fondation Laurent Pontbriand hépatite C

Laurent Pontbriand, président fondateur de la Fondation Laurent Pontbriand hépatite C, encourage tous les citoyens à passer un test de dépistage du virus. Photo : Radio-Canada

« Ça arrive encore que les gens m’appellent parce que j’ai une ligne d’urgence et qu’ils viennent d’apprendre qu’ils ont la maladie. Une chance qu’il y a des gens qui sont capables de les renseigner pour éviter la panique », se réjouit le Trifluvien.

M. Pontbriand est convaincu que ces journées de dépistage sont essentielles.« Faut le savoir, parce que si tu ne prends pas acte tout de suite, peut-être que dans dix ou 15 ans, tu diras que ton foie est rendu fibrose 3 ou fibrose 4 ou encore cirrhose ou transplantation de foie. »

D'après les informations de Jérôme Roy