Un texte de Joane Bérubé



Membre du conseil d’administration du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, David-Henry Huard indique qu’il s’agit d’une situation rarement vue au quai de Grande-Rivière.

« On a déjà vu des débris, du bois, qui arrivaient de la rivière, mais jamais autant de glaces. Comme il n’y a pas vraiment de cours d’eau qui coule dans le quai, dans la rivière, il n’y a pas vraiment de courant pour dégager ces glaces-là », commente M. Huard.

Les pêcheurs de trois sous-zones de pêche sont touchés par ce report. « C’est certain, indique David-Henry Huard, que cela ne fait pas l’affaire de tous les pêcheurs. On a hâte d’aller en mer. » Selon le homardier, personne ne perdra de jours de pêche. « On va les reprendre à la fin », ajoute le pêcheur.

La mise à l'eau des casiers est toujours prévue pour demain pour les autres détenteurs de permis pour la pêche au homard de la Gaspésie.