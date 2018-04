Saviez-vous qu’il est plus difficile pour un robot de marcher en mâchant de la gomme que de jouer aux échecs? #onsortlechampagne C’est presque une bonne nouvelle, n’est-ce pas? Parce que l’étalage quasi quotidien de la puissance et de la précision des algorithmes d’intelligence artificielle a souvent l’effet d’une douche froide sur l’idée que nous nous faisons de notre propre intelligence.

Pensons simplement à AlphaGo. Ce programme de jeu de go, entraîné à partir de 30 millions de parties jouées par des humains, a réussi à battre le champion du monde 4 parties contre 1… avant d’être lui-même vitrifié par un autre programme, AlphaGo Zero. De puissantes machines.

Et si ces machines venaient à nous dépasser? Si elles nous volaient nos jobs?

Un rapport publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au début du mois d’avril vient un peu apaiser cette crainte. Alors que des chercheurs de l’Université d’Oxford affirmaient en 2013 que 47 % des emplois étaient à risque d'être automatisés, l’OCDE parle plutôt d’une moyenne de 14 % des emplois. Ce qui fait quand même 66 millions de personnes à risque de perdre leur gagne-pain.

On cite souvent, en exemple d'emplois à risque, les chauffeurs de camion. Sauf que, pour le moment, les camions autonomes ont beaucoup moins de difficulté à circuler sur des autoroutes vides et droites de l’Arizona que dans un centre-ville québécois encombré en fin d’après-midi lors d’une tempête de neige.

Il est encore trop tôt pour pavoiser. Pour le moment, plus la définition de tâche est répétitive ou implique un traitement de larges ensembles de données structurées, plus cet emploi est à risque.

Paradoxalement, plusieurs spécialistes affirment que des emplois peu rémunérés et nécessitant des qualités humaines (comme l’empathie) pourraient être épargnés. En résumé, un assistant juridique est plus à risque qu’un préposé aux bénéficiaires. L’explication réside peut-être dans cette nouvelle, sortie la semaine dernière, où l’on voit des robots réussir à assembler péniblement une chaise IKEA.

L’homme blanc et le paradoxe de Moravec

La technologie n’est jamais neutre. Jamais. C’est un fait aussi solide que le problème d’ego de Kanye West.

« D'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine avec l’intelligence générale d’un être humain », déclarait Marvin Minsky, un des fondateurs de la science de l’intelligence artificielle, dans le magazine Life en 1970. Presque 50 ans plus tard, plusieurs spécialistes affirment, au contraire, qu’il s’agit peut-être même d’une chose technologiquement impossible.

Mais pourquoi Minsky, cet homme si intelligent, s’est-il si lourdement trompé? Nonobstant son génie, il appartient à l'une des niches sociodémographiques les plus favorisées de l’histoire de l’humanité : l’homme blanc américain. À la conférence fondatrice du champ de l’intelligence artificielle, au Collège Dartmouth, au New Hampshire en 1956, il n’y avait d’ailleurs que des hommes blancs. La seule femme présente était la conjointe de Marvin Minsky, Gloria.

Et que valorisait-on chez les hommes blancs éduqués de cette époque? Les équations, le calcul et... les échecs. Le stade suprême de l’intelligence artificielle consistait donc à battre un humain à ce jeu. Ce qui sera réussi en 1997.

Le biologiste Henri Laborit a souvent comparé les phénomènes de notre conscience, ce que nous appelons la raison, et tout ce qui en découle (le langage, la représentation de soi, le calcul, le dialogue intérieur, etc.) à une sorte d’écume insaisissable qui affleure à la surface de l’océan de notre inconscient.

D’un point de vue évolutif, il a raison. Tout ceci est arrivé très récemment dans notre évolution, quelques centaines de milliers d’années tout au plus. Et c’est là que les ordinateurs, souvent, nous plantent; lorsqu’il s’agit de nos apprentissages les plus récents.

La thèse du roboticien Hans Moravec, qu’on appelle le paradoxe de Moravec, repose justement sur ce point : visser huit morceaux de bois ensemble est plus difficile pour un robot que gérer 80 milliards de milliards de milliards de possibilités au jeu de go.

Je marche donc je suis

L’être humain réalise facilement des opérations en apparence simples, mais qui sont en réalité d’une complexité ahurissante, comme marcher et mâcher de la gomme en même temps. Et pendant ce temps, on a de la difficulté à jouer aux échecs. Tout cela est hautement logique, comme dirait Spock.

Mastiquer, déglutir sans s’étouffer, maintenir son équilibre, avancer dans des environnements urbains remplis d’imprévus et de menaces relève pour nous de la marche de santé. On le fait même pour se reposer. Pourquoi? Parce que derrière ces comportements, il y a des milliards d’années d’évolution. Pourquoi nos pieds sont-ils si habiles? Pourquoi pouvons-nous déceler des obstacles (des trous, des déjections animales, des flaques de café) et des menaces sans même nous en rendre compte? L’évolution.

N’oubliez pas que la paire d’yeux avec laquelle vous lisez ce texte (et tout l’appareillage neuronal qui vient avec) se perfectionne depuis… 600 millions d’années! Les premières traces d’écriture et de calculs sont apparues il y a… 5000 ans! Pour Hans Moravec, la facilité avec laquelle nous apprenons, par exemple, à faire du vélo, et la difficulté que nous avons à nous concentrer pour lire des textes sont une question de temps.

Personne n’est une 100 watts

L'une des qualités les plus admirables du cerveau humain, outre sa capacité à créer des mèmes à partir de photos d’Yves Corbeil, réside dans son efficacité énergétique. Ça ne paraît pas toujours, mais nous sommes des individus écoénergétiques.

Dans un papier publié en 2012 dans le magazine Scientific American, le journaliste Ferris Jabr a estimé la consommation moyenne d’un cerveau humain. Imaginez 1400 centimètres cube de matière graisseuse composée d’environ 86 milliards de neurones reliés par quelque chose comme 1000 milliards de connexions. Quantité totale d’électricité consommée : 12,6 watts. Avez-vous déjà essayé de lire avec une lampe de 15 watts?

L’équipe derrière AlphaGo comptait une centaine de scientifiques. Le « moteur » d’AlphaGo comptait la bagatelle de 1200 processeurs et 176 processeurs graphiques. Consommation électrique : 1 mégawatt, l’équivalent de la consommation, par heure, de plusieurs centaines de maisons. Et n’essayez pas de demander à AlphaGo de vous dire le temps qu’il fait.

La prochaine fois qu’un ordinateur vous battra aux échecs, consolez-vous en vous disant que la marche et une excellente gomme balloune sont, pour encore plusieurs années, des spécificités on ne peut plus humaines.

En terminant, rapidement, voici les secrets d'un couple heureux : l’écoute, l’empathie et ne jamais essayer de monter un meuble IKEA ensemble. L’évolution ne nous a pas encore préparés à cela.