Un texte et une vidéo de Denis Chamberland

Aujourd’hui retraité, Lucien Boisvert a commencé sa carrière comme cuisinier. Par la suite, il a décidé de suivre des cours en architecture à l’Université du Manitoba, avec une spécialisation en décoration d'intérieur.

J’ai eu un emploi au MTS, j’ai travaillé dans ma carrière de dessin, Project manager de construction de bâtiment et j’ai appris beaucoup. Lucien Boisvert

La maison d'enfance de Lucien Boisvert, à Laurier, au Manitoba. Photo : Lucien Boisvert

La transformation de la maison familiale a débuté en 1994 avec l'ajout d’une impressionnante salle à manger. Une salle qui peut accueillir de grands groupes pour le repas ou se transformer en salle de spectacle.

Ajout à la maison d'enfance de Lucien Boisvert, à Laurier, au Manitoba. Photo : Lucien Boisvert

Ajout à la maison d'enfance de Lucien Boisvert à Laurier au Manitoba Photo : Lucien Boisvert

Ajout à la maison d'enfance de Lucien Boisvert à Laurier au Manitoba Photo : Lucien Boisvert

La musique est une autre passion de Lucien Boisvert et c’est un peu pour cela qu’il accepte, depuis huit ans, de présenter les spectacles de Chemin chez nous.

Moi aussi, à Laurier, j’ai besoin de culture, j'ai besoin d’art. Peintres, musiciens, architecture, tout le monde a besoin de lire et c’est une manière d’introduire la musique dans ma vie et [celle des] autres. Lucien Boisvert

Spectacle à La Grange à Laurier au Manitoba Photo : Lucien Boisvert

L’idée du nom de La Grange à Laurier remonte à 1986, lorsque Lucien Boisvert a visité, pour son travail, une usine de tapis dans la ville de LaGrange, en Georgie.

« J’ai aimé LaGrange et j’ai toujours voulu avoir une grange », dit-il en riant.

Lucien Boisvert a de la suite dans les idées, car il a acheté deux vieilles granges et les a démontées en vue d’utiliser les poutres et les planches pour la construction de sa maison. Fait amusant, l’une des granges appartenait à un Français, et l’autre, à un Anglais, ce qui lui inspire une boutade.

Les poutres "française" et "anglaise" travaillent ensemble et, visiblement, elles sont collées ensemble… et elles s’arrangent bien. Lucien Boisvert

Des poutres à l'intérieur de La Grange à Laurier Photo : Radio-Canada

À La Grange à Laurier, il n’y a pas que les poutres qui ont leur histoire : chacune des six chambres a la sienne. Il y a, par exemple, la chambre à Johny Vegas, un jeune cowboy de 28 ans qui va et vient. Il y a aussi la chambre de la Française Claudine Tremblay, avec sa collection de tasses en porcelaine.

La chambre de Johny Vegas à La Grange à Laurier Photo : Radio-Canada

« Je les vois finies, faites totalement différentes. Tu t'approches de la porte, pis tu ouvres la porte et tu dis : "quoi?" Une surprise! »

Pour mener à bien son projet, Lucien Boisvert s’est inscrit au programme Helpx. Les participants qui viennent lui donner un coup de main sont logés et nourris en échange d’une semaine de travail d’environ 25 heures.

Même si l’intérieur est loin d’être terminé, voilà qu’avec l’arrivée du beau temps, Lucien Boisvert pense aux nombreux projets extérieurs qu’il a en tête.

Dehors, le jardin, c’est ma deuxième année; déménager la shop à Jo, construire le sauna, continuer avec le terrain, le trottoir avec une autre pente côte, finir la terrasse... Lucien Boisvert

Avec tout le travail qu’il reste à faire, Lucien Boisvert se demande s’il sera en mesure de terminer l’œuvre qu’il a commencée.

« Mon défaut est que je le vois fini dans ma tête. Ce n’est pas fini, mais peut-être quelqu’un d’autre qui va le finir, je suis d’accord avec ça, on travaille un peu à la fois quand on peut », conclut-il.