Sur les 50 sites historiques nationaux sous la responsabilité de Parcs Canada, 22 ont enregistré une baisse de fréquentation de 5% ou plus depuis la saison 2012-2013. De ces 22 sites dont la popularité est en déclin, 14 ont enregistré une baisse de 20 pour cent ou plus. Comment expliquer la baisse de l’appétit des Canadiens pour leur patrimoine? À partir d’avril 2012, Parcs Canada a entrepris de réduire ses dépenses dans la plupart des sites historiques, en réponse au plan d’action pour la réduction du déficit. La programmation et les heures d’ouverture n’ont pu être épargnées.

« Bien que de façon générale le nombre de visites ait été stable, l'impact initial des ajustements d'exploitation a été évident dans certains parcs nationaux et lieux historiques », peut-on lire dans une note interne préparée pour la ministre McKenna, daté du 25 mai 2017.

Le lieu historique national Woodside, la maison d’enfance du 10e premier ministre du Canada Mackenzie King, illustre bien la situation. Là-bas, les heures d’ouverture ont été réduites et la saison, écourtée. Cette année, la maison historique située à Kitchener sera ouverte d’octobre à décembre, du jeudi au dimanche. Les visites guidées, dirigées par des employés de Parcs Canada, sont de retour cette année, mais seulement offertes les fins de semaine. Le reste du temps, les visiteurs sont laissés à eux-mêmes pour découvrir l’endroit.

En Ontario, les lieux historiques nationaux de Woodside, de la Maison-Laurier, de Fort Malden, de Fort St. Joseph, de Fort Wellington et de la Bataille-du-Moulin-à-Vent ont tous enregistré une baisse du nombre de visiteurs.

Parcs Canada dit ajuster les horaires de ses sites historiques et parcs nationaux pour s’adapter « aux schémas de fréquentation contemporains et aux besoins des visiteurs ».

De la lumière dans la nuit noire (et étoilée)

Parcs Canada observe un « rebond » des visites dans certains sites, qu’on attribue à une offre de services bonifiée, l’organisation d’événements spéciaux et un effort de promotion.

La note interne de Parcs Canada est toutefois claire : « les sites historiques nationaux autoguidés ont connu un certain rebond des visites, mais n'ont pas encore atteint leur niveau de fréquentation d'avant 2012 ».

Et les parcs nationaux?

Les six parcs nationaux qui sont situés sur le territoire ontarien sont en meilleure posture que les sites historiques. Da manière générale, leur fréquentation est en forte progression ou est demeurée stable depuis la saison 2012-2013. Seul l’achalandage du parc national des îles-de-la-Baie-Georgienne était sur la pente descendante entre les saisons 2010-2011 et 2015-2016 (-10 %).

À l’inverse, le parc national de la Péninsule-Bruce a enregistré une augmentation du nombre de visiteurs de 43% sur la même période.